CHP'li Ağbaba: Osman Öcalan meselesini her seferinde yüzüne vuracağız

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkmasını eleştirerek, "Bu Osman Öcalan meselesini her seferinde bunların yüzüne vuracağız. Öyle milliyetçilikmiş, devletçilikmiş bunların hepsi hikaye" dedi.

CHP'li Ağbaba, Malatya'da partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, İstanbul'un iradesine sahip çıkmak için CHP olarak 6 Mayıs'tan 23 Haziran'a kadar İstanbul'da seçim çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kırmızı bültenle aranan, daha önce Türk askerinin infaz emrini verdiği söylenen PKK'nın kurucusu, İstanbul seçimlerinden iki gün önce TRT ile röportaj yapı. Ben 8 yıldan beri milletvekiliyim, TRT daha bana mikrofon uzatmış değil. CHP'nin başkanına kapalı olan TRT muhalefete kapalı olan TRT, Osman Öcalan'a açık. Bunu her yerde anlatalım bu mesele ciddi bir meseledir, devlette çivinin çıktığı noktadır. Seçimden önce kırmızı bültenle aranan MİT'in, emniyetin aradığı bulamadığı birine kuzey Irak'ın bir köyünde TRT mikrofon uzatıp konuşturuyor. Ne için? CHP'yi kötületmek için. Bu Osman Öcalan meselesini her seferinde bunların yüzüne vuracağız. Öyle milliyetçilikmiş, devletçilikmiş bunların hepsi hikaye. Bir başka ülkede olsa o hükümet eğer onurluysa istifa eder. TRT baştan aşağıya çökmüştür, mutlaka bunun bedelini ödemesi gerekiyor."

'UTANMA DUYGUSUNU KAYBETMİŞ BİR SİYASETLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Ergenekon davasının 12 yıl sonra çöktüğünü ifade eden Ağbaba, "Bir ülkenin Genelkurmay Başkanı terör lideri olarak tutuklandı. Bir ülkenin silahlı kuvvetleri terör örgütü olarak ilan edildi, mahkeme kararıyla. O gün susanlara da yazıklar olsun, o gün o davayı destekleyenlere de yazıklar olsun. Bunun hesabı mutlaka verilmelidir, devlet Ergenekon sanıklarından özür dilemelidir. Maalesef sadece bu davada Ergenekon sanıkları kaybetmedi, Türkiye kaybetti, Türk Silahlı Kuvvetleri yerle bir edildi, rektörler üniversiteler yerle bir edildi" diye konuştu.

