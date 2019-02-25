CHP'li Ali Engin: "Narlıdere'de Koşar Adım İktidara Ulaşacağız"

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İzmir'deki merkez seçim bürosu açılışında konuşan CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, "İzmir'de sosyal demokratların, Atatürkçü belediyelerin, zor şartlar altında oluşturduğu mucizelere yenilerini ekleyeceğiz. Narlıdere'de koşar adım, en yüksek oyla yeniden iktidara ulaşacağız" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, merkez seçim bürosunu görkemli bir törenle açtı. Binlerce kişinin katıldığı törende; CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, İyi Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve Narlıdere ilçe başkanı ile çok sayıda partili de hazır bulundu.Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Ali Engin, "Son 15 yılda, İzmir'deki Atatürkçü ve sosyal demokrat belediye başkanlarının, her türlü zorluğa rağmen ne mucizeler oluşturduğuna hepimiz şahidiniz. Bu anlamda Abdül Batur ve Aziz Kocaoğlu'na teşekkür borçluyuz. Şimdi hizmet etme sırası bizde. Nöbeti devralacağız ve partimizin bayrağını daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacağız. Hem İzmir'de hem Narlıdere'de koşar adım iktidara ulaşacağız. İnsanımızla barışık, çevreye duyarlı, kültürümüze duyarlı, mirasımıza sahip çıkan bir yerel yönetim anlayışımızla tüm halkımızı kucaklayacağız. Yeni bir oy rekoruyla Narlıdere'de seçimleri kazanacağız" dedi."İzmir Türkiye'nin kalbidir"CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer de, "Biz İzmir'de demokrasiyi hayata geçiriyoruz. Demokrasimizi, adaletimizi elimizden almak isteyenlere karşı tek yürek, omuz omuza mücadelenin fitilini ateşliyoruz. İzmir bu coğrafyanın kalbi. Biz o kalbin tıkalı damarlarını açacağız ve huzur dolu yarınları oluşturacağız. Bu cennet kentin bize bahşettiği değerlere sahip çıkarak, zenginlikleriyle uyumlu yaşamak için mücadele vereceğiz. Burada, bu şehirde, bu meydanda, korkuyu ve ötekileştirmeyi yıkmak için bir araya geldik; çünkü kardeşlik ve barış olmadan adalet ve kalkınma da mümkün değildir. Demokrasi bir arada yaşamanın kültürü ve hukukudur, farklılıkları bir arada yaşama sanatıdır. Demokrasi 'En çok ben seviyorum. En çok ben biliyorum' anlamına gelmez. Herkesin fikrine hürmet ederek, İzmir'i hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm farklı kesimlerle birlikte, kol kola yöneteceğiz" diye konuştu.CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, "Nasıl ki Atatürk 19 Mayıs 1919'da halkın iktidarını kurmak için yola çıktı. Biz de halkla birlikte, halkın iktidarını yerelden, yeniden kurmak için sahalardayız. Bizimkisi, hak hukuk ve adalet yolculuğudur. Yalanlarla, iftiralarla üstümüze gelecekler, hiç birine geçit vermeyeceğiz. Ali Engin ile birlikte Narlıdere'de partimizin oyunun yüzde 80'e ulaşacağına eminiz" dedi.Narlıdere Belediye Başkanı ve Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, milletvekilleri adına konuşan Kani Beko ve İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, bu süreçte Ali Engin'e destek olacaklarını ve hep birlikte kol kola yol yürüyeceklerini söyledi. - İZMİR