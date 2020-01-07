Haberler » Politika » CHP'li Altay'dan MİT binasının açılış törenine katılan AK Parti'li Çelik'e eleştiri Açıklaması - Haberler

CHP'li Altay'dan MİT binasının açılış törenine katılan AK Parti'li Çelik'e eleştiri Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) yeni hizmet binasının açılış törenine katılmasını eleştirdi.

07.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:18 CHP'li Altay'dan MİT binasının açılış törenine katılan AK Parti'li Çelik'e eleştiri Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) yeni hizmet binasının açılış törenine katılmasını eleştirdi.
Altay, yaptığı yazılı açıklamada, MİT'in, adında "milli" olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst konumda ve özel nitelikte bir kurumu olduğunu kaydetti.
Hizmet binasının açılış törenine işaret eden Altay, "Herkese eşit, siyasetten ve günlük politikadan uzak, ülkenin milli güvenliğini her şeyin üstünde tutan bir anlayışı barındırması gereken kurumun, tam tersi bir yaklaşımla, bir siyasi partinin her tür düzeydeki yöneticileri, eski vekilleri, eski bakanlarıyla en önemli gününde böyle bir görüntü vermesi, tarafsızlığına ve milliliğine büyük zarar vermiştir." ifadelerini kullandı.
MİT'in "bir kişiye ve bir partiye hizmeti öncelediğini; parti devletinin bir kurumu niteliğine büründüğünü" öne süren Altay, "MİT binasının açılışında verilen fotoğraf da bu tabloyu tescilleyen örneklerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Yalnızca AK Parti'nin bakanları, milletvekilleri, eski bakanlarıyla yapılan bir tören, parti devleti inşa sürecinde yeni bir fütursuzluktan öte bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Altay, şunları kaydetti:
"Törenin ev sahibine ve Cumhurbaşkanı'na sormak gerekir. Adında milli olan kurumun törenine, milletin temsilcisi olan TBMM'de yer alan siyasi partilere bir davet gitmiş midir? Gitmediyse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in törende ne işi vardır? Tek adam yönetimi, ne yazık ki ülkenin tüm kurumlarını tahrip ediyor, kurum kültürlerini yok ediyor. Eğitimden sağlığa, adaletten dış politikaya tüm alanlarda yaşanan çöküş ve çürümenin de kaynağı işte bu tek adam zihniyetinin devletin kurumsal yapısındaki tahribatıdır."

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Altay, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:37   AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Türkiye'nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar" - Haberler
17:36   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü - Haberler
17:33   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon... - Haberler
17:33   Kaza anını cep telefonuyla çekti - Haberler
17:32   İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
16:24   Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi - Haberler
16:13   Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi - Haberler
15:55   15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı - Haberler
15:07   Tecavüz iftirası atan genç kıza 4 hapis cezası! - Haberler
15:04   Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Haberler
7.01.2020 17:46:21