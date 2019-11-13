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CHP'li Altay: Erdoğan, Trump'ın tehditlerine boyun eğmesin

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Sonuçları nereye varırsa varsın Erdoğan, Trump'ın tehditlerine boyun eğmesin.

13.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:59CHP'li Altay: Erdoğan, Trump'ın tehditlerine boyun eğmesin

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Sonuçları nereye varırsa varsın Erdoğan, Trump'ın tehditlerine boyun eğmesin. Biz yanında ve arkasında oluruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeyi değerlendirdi. Altay, Türkiye'nin Amerikan kamuoyunda itibar kaybettiğini savunarak, Erdoğan-Trump görüşmesinin, Türkiye'nin onuruna yakışır gerçekleşmesini umduklarını belirtti. Altay, "Türkiye-ABD ilişkisi iki ülke arasındaki ilişki olmaktan çıktı, kurumsal kimliğini kaybetti. Bu, bizim kabul edebileceğimiz tablo değil. Erdoğan, Türkiye adına Trump ile görüşme yapacak. Umarız ve ümit ederiz ki bu görüşme Türkiye'nin onur, şan ve şerefine yakışır bir görüşme olur. Sonuçları nereye varırsa varsın Erdoğan, Trump'ın tehditlerine boyun eğmesin. Biz yanında ve arkasında oluruz. Bu millet büyük bir millettir, bu ülke büyük bir ülkedir. Umarım yeni hayal kırıklıkları yaşamayız" dedi.

Haber:  Nursima ÖZONUR/ANKARA, -



Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Kaynak: DHA

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