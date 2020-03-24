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CHP'li Arık: "Sağlık çalışanları can güvenliği istiyor"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sağlık çalışanlarının paradan önce, can güvenliklerinin sağlanmasını ve tıbbi malzeme istediğini söyledi.

24.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:38
CHP'li Arık:
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sağlık çalışanlarının paradan önce, can güvenliklerinin sağlanmasını ve tıbbi malzeme istediğini söyledi.
Arık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı kasıp kavurduğunu ifade etti.
Koronavirüsle mücadelede sağlık emekçilerinin çeşitli sorunlar yaşadığını vurgulayan Arık, "Ülkemizdeki test sayıları halen çok yetersiz. 82 milyonluk ülkemizde halen günde ortalama 3 bin civarında test yapılıyor. Kayseri gibi büyükşehirlerimize halen test gelmedi. Az test, az tanı, az tanı da karantina önlemlerinde çaresizlik demektir. Bunun için ivedilikle test sayısının artırılması gerekiyor." diye konuştu.
Sağlık çalışanlarının paradan önce, can güvenliklerinin sağlanmasını ve tıbbi malzeme istediğini belirten Arık, "Sağlık çalışanları, 2 saat ömrü olan cerrahi maskeyi 8 saat, tek kullanımlık N95 maskeyi 3 gün kullandıklarını, yüz siperliğini don lastiğinden ve asetattan kendilerinin ürettiğini söylüyor. Ama ne hikmetse Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanına maske dağıttığı haberlerini okuyoruz. Önce kendi ihtiyaçlarımızı karşılayalım sonra da gücümüz yetiyorsa tabii ki ihtiyacı olan ülkelere maskemizi gönderelim." dedi.
Arık, ailelerini riske atmamak için evlerine gitmeyen sağlık çalışanlarının, hastanede veya en yakın yerde izole şekilde dinlenmelerinin sağlanmasını istedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Çetin Arık, Kayseri, Politika

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