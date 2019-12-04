Haberler » Politika » CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine 'pastırmaya sahip çıkma' çağrısı Açıklaması - Haberler

CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine "pastırmaya sahip çıkma" çağrısı Açıklaması

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri pastırmasının, lezzet, görüntü olarak bir numara olduğunu ifade ederek, AK Parti Kayseri milletvekillerine,"Pastırmanıza, sucuğuna sahip çıkın.

04.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:38CHP'li Arık'tan AK Parti Kayseri milletvekillerine
CHP Milletvekili Çetin Arık, Kayseri pastırmasının, lezzet, görüntü olarak bir numara olduğunu ifade ederek, AK Parti Kayseri milletvekillerine,"Pastırmanıza, sucuğuna sahip çıkın." diye çağrıda bulundu.
Arık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kastamonu'nun pastırmasının Kayseri'ninkinden daha iyi olduğuna yönelik sözlerini değerlendirdi.
Çetin Arık, getirdiği Kayseri pastırmasını önce kendisi yedi, daha sonra gazetecilere ikram etti.
Kayserililer olarak bu kıyaslamaya anlam veremediklerini ifade eden Arık, "Dünya alem bilir ki pastırma, sucuk deyince akla Kayseri gelir. Kastamonu'nun pastırması da çok güzeldir, lezzetlidir ama Kayseri pastırması, lezzet, görüntü olarak bir numaradır." dedi.
Kayserililer'in çok alındığını, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin buna ilişkin açıklama yapmadığını söylediklerini aktaran Arık, "Acaba Erdoğan'ın bilinçaltında Abdullah Gül sendromu mu var? Kayseri'ye olan bu düşmanlık niye? AK Parti'nin Kayseri milletvekillerine çağrıda bulunmak istiyorum; elinizde bir pastırmanız, sucuğunuz vardı; devletten yatırım alamıyorsunuz, gelin pastırmanıza, sucuğunuza sahip çıkın." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Çetin Arık, AK Parti, Kayseri, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

13:00 Ailesi duymasın diye şikayetçi olmadı - Haberler
12:59 Rusya'dan diğer ülkelere petrol pompalayan tesiste patlama - Haberler
12:59 Tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi - Haberler
12:58 Cezadan kurtulmak için sokakta bedava çiçek dağıttı - Haberler
12:58 Tekirdağ'da 50 kişi yakalandı - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar - Haberler
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
4.12.2019 13:08:56