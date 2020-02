CHP'li Atıcı, kurultayda genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı

Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Hayallerimi gerçekleştirmek ve bu duygularımı Türkiye 'nin her noktasına taşımak üzere 28-29 Mart'ta yapacağımız partimizin 37. Kurultayı'nda CHP'nin Genel Başkan aday adayı olarak bütün halkıma seslenmiş bulunuyorum." dedi.Atıcı, CHP Mersin İl Başkanlığı'nda, partisinin 37. Olağan Kurultay'ında genel başkanlığa aday adaylığını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.Partisinin düzenleyeceği kurultayının demokrasi şölenine dönüşeceğini belirten Atıcı, CHP'nin kurultaylarının Türkiye'ye ve partilerine yeni rotalar çizdiğini dile getirdi.Yeni bir öykü yazmak için yola çıktığını vurgulayan Atıcı, şöyle devam etti:"Yeni öykü derken, bu yepyeni bir parti kurmak, partiyi tamamen yenilemek anlamında değil. Partimizin ilkeleri, varmak istediği hedefler çok güzel, demokrasi mücadelesi takdire şayan. Bunu daha ileriye götürmek için yeni öyküler yazmamız gerekiyor. Bu öyküyü hep birlikte yazacağız. Bu öykü buram buram demokrasi kokmalıdır. Elbette özgürlük ve eşitlik melodileriyle bezenmelidir. Bu öykünün her satırında adalet duygusu olmalıdır. Bu duyguyu herkes hissetmelidir."Atıcı, CHP'de bunları yapmak için ciddi reformlara ihtiyacın olduğunu belirterek, "Partililerimiz reformu ciddi bir şekilde istemektedir. Yüksek bir sesle istemektedir. Adeta haykırmaktadır. CHP'de iyiye doğru gelişim, değişim isteği hepimizin kulağını çınlatıyor. Hepimiz bunları duyuyoruz." diye konuştu.Bu reform arayışını CHP'nin bugüne kadar biriktirdiği akıl ve tecrübeyle yapacaklarını dile getiren Atıcı, reformların kendilerini birkaç adım ileriye götüreceğini ifade etti.Reformlardan en önemlisinin başarısızlık kriterinin ortaya konulması olduğunu vurgulayan Atıcı, şunları söyledi:"Başarısızlığın tanımını ortaya koyduğunuz zaman ve bu tanıma uyan yöneticilerin artık o görevden ayrılmaları gerektiğini söylediğiniz ve bunu uyguladığınız zaman bunun adı reformdur. Örneğin yerel veya genel seçimlerde CHP'nin kendi adına aldığı oy, bir önceki seçimlerde aldığı oy oranından bir milim daha düşük çıkması bir başarısızlık göstergesidir ve hangi kademede olursa olsun bu kademedeki yöneticilerimizin başarısız kabul edilmeleri ve o görevi bırakmaları elbetteki bir reform olacaktır."Aytuğ Atıcı, partisinin genel başkanı olduğunda bu reformların daha fazlasını uygulamaya ve karar mekanizmalarına kabul ettirmeye çalışacağını vurguladı.Hedeflerinin iktidara gelmek olduğunun altını çizen Atıcı, "Hayallerimi gerçekleştirmek ve bu duygularımı Türkiye'nin her noktasına taşımak üzere 28-29 Mart'ta yapacağımız partimizin 37. kurultayında CHP'nin Genel Başkan aday adayı olarak buradan bütün halkıma seslenmiş bulunuyorum." dedi."Biz halkın güvenini yeterince kazanamamışız"Bir gazetecinin, "CHP'nin 70 yıldır iktidar olamama nedeni nedir?" sorusu üzerine Atıcı, CHP'nin ilkelerinin mükemmel olmasına rağmen halkın teveccühünü kazanamadığını belirtti.Halkın kendileri dinlediğine işaret eden Atıcı, şu değerlendirmede bulundu:"Asgari ücretin 800 lira olduğu dönemde, 'asgari ücret bin 500 lira olacak' dedik. Oldu mu? Oldu. Halk buna inandı mı? İnandı. Ancak bize değil AK Parti'ye oy verdi. İnandı, 'bu olabilir' dedi. Bize yeterince güvenmedi. 'Emeklilere iki maaş ikramiye verilmelidir' dediğimizde halk bunun olabileceğine inandı ancak oyunu AK Parti'ye verdi, bize vermedi. Halk bizi dinliyor, ne konuştuğumuzla ilgileniyor fakat biz halkın güvenini yeterince kazanamamışız. Bizim ilkelerimizde sorun yok. Bu ilkelerin tabanla buluşması, tabanın bunu anlaması lazım. Sadece 'laiklik elden gidiyor' diyerek hiçbir zaman başarılı olamayacağımızı anladık. Laiklik çok önemlidir, temel taşımızdır ancak sadece bunun üzerine giderek, sadece 'demokrasi yok oluyor' diyerek insanlardan oy alamadığımızı anladık. Bunları savunacağız ancak çalışırsak halk bize güvenir. Çalıştığımızı halk gördüğünde iktidarın önünde kimse duramaz."Atıcı, daha sonra "Reform Hareketi Manifestosu"nu basın mensuplarına dağıttı.