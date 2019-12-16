CHP'li Aygün, kürsüye simit, altın, soğan ve patates ile çıktı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Meclis kürsüsüne çeyrek altın, simit, patates ve soğanla çıkarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi üzerine konuştu.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerine söz alan CHP'li Aygün, Meclis kürsüsüne çeyrek altın, patates, soğan ve simit ile çıktı. Aygün, AK Parti hükümetinin çiftçiyi küstürdüğünü, bu nedenle çiftinin artık toprağı işlemediğini savundu. Aygün, "Bakınız, çiftçimiz ve vatandaşlarımız 2002 yılına göre büyük ölçüde fakirleşti. Gelir hesabı yumurta hesabıyla yapılmaz arkadaşlar; gelir hesabı, altınla yapılır, dolarla yapılır. Bakınız, 2002 yılında çeyrek altın 31 liraydı, o gün 134 kilo buğday sattığında bir çeyrek altın alıyordu çiftçimiz; bugün geldiğimiz noktada ise bir çeyrek altın alması için satması gereken buğday 330 kilo. Yani iki buçuk kat çiftçimiz fakirleşmiş" dedi.

'KİMSE PATATES, SOĞAN ÜRETİCİSİNİ SORMUYOR'

Patates ve soğanları kürsüden gösteren Aygün, "Bakın, geçen yılın patates soğan. Evet, bunlar kimdi? Gıda teröristiydi, gıda teröristi. Stokları depoları bastınız. Ama şimdi geldiğiniz noktada ise kimse patates, soğan üreticisini sormuyor. İşte, patates soğanın hali burada; çöplerde arkadaşlar. 'Gıda teröristi' deyip geçen yıl çiftçileri stokçu yaptınız, terörist yaptınız. İki teröristi size meclise getirdim. Buyurun patates soğan" dedi. Aygun, elindeki simiti göstererek ise, "Simidin hammaddesi un, buğday, susam, ayçiçek, bitkisel yağ. Siz, çiftçiyi kurtarmanız gerekirken, gittiniz nihai ürünü kurtardınız" ifadelerini kullandı.