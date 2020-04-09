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CHP'li Başarır, yabancılara toprak satışına sınırlama getirilmesini istedi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yabancılara toprak satışının artışına ilişkin, "Bu kadar yabancılaşma, toprakları yabancılarla paylaşma doğru bir yaklaşım değil." dedi.

09.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:04
CHP'li Başarır, yabancılara toprak satışına sınırlama getirilmesini istedi
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yabancılara toprak satışının artışına ilişkin, "Bu kadar yabancılaşma, toprakları yabancılarla paylaşma doğru bir yaklaşım değil." dedi.
Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını kapsamında artan vakalar karşısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlara acil şifa dileklerinde bulunurken, olağanüstü bir dönemden geçildiğini ve bu dönemde basın mensuplarının da oldukça zor şartlar altında görevlerini ifa etme gayretinde olduklarını söyledi.
Koronavirüsün yarattığı etkinin gündemi etkilediğini ancak diğer konuların da ele alınmasının önemli olduğunu belirten Başarır, Türkiye'de yabancılara ne kadar toprak satıldığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılı soru önergesi verdiklerini, oldukça kapsamlı bir cevap aldıklarını söyledi.
2002 yılından bu yana gerçek kişilere 22 milyon, şirketlere ise 93 milyon metrekare toprak satışının gerçekleştiğini aktaran Başarır, "Yabancılara satılan toprak miktarı küsuratlarıyla birlikte yaklaşık 115 milyon metrekare, bu inanılmaz bir rakam. AKP iktidara gelene kadar yabancılara satılan toprak miktarı 11 milyon metrekare ve bu rakam 18 yılda 12 kat artmış." dedi.
Başarır, İstanbul'daki bazı ilçelerin yüzölçümlerini baz aldıklarında Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Şişli ve Adalar kadar toprağın yabancılara satıldığının görüldüğünü anlattı.
2012 yılında Tapu Kadastro Kanununda değişiklik yapılırken CHP olarak karşı çıktıklarını ancak hükümetin kendilerini dinlemediğini savunan Başarır, "Şimdi hiçbir planlama yapılmadan koşulsuz tarım alanları, arazilerimiz, taşınmazlarımız yabancılara satılıyor. Bu böyle sürerse İstanbul kadar bir alan yabancılara satılacak. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Belli düzenlemeler yapılmalı, sınırlamalar getirilmelidir. Her önüne gelen yabancı, taşınmaz alamamalı. Özellikle Sakarya, İstanbul, Uşak, Yozgat'ta inanılmaz rakamlar var. Bunun mutlaka sınırlandırılması gerekiyor. Bu kadar yabancılaşma, toprakları yabancılarla paylaşma doğru bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.
"Hiç bir ceza profesöründen görüş almamışlar mı?"
Ali Mahir Başarır, Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden infaz kanunu teklifi ile ilgili de milyonlarca vatandaşın bu düzenlemeyi beklediğini söyledi.
Teklifi AK Parti ve MHP'nin getirdiğini ancak AK Parti sıralarının boş olduğunu ileri süren Başarır, "Adalet ve Kalkınma Partisi kendi getirdiği yasaya neden sahip çıkmıyor? Meclis'te grup başkanvekilleri var ama oylamaya katılmıyor. Biz tabii ki bu yasa teklifi ile ilgili eleştirilerimizi yapacağız. Yanlış gördüklerimizi söyleyeceğiz. Ben bir ceza hukukçusu olarak bu yasa teklifinin neresinden bakarsam bakayım, düzgün bir tarafını göremiyorum. Bunu kim, neye göre hazırlamış? Hiçbir ceza profesöründen görüş almamışlar mı? Bugün maddeleri konuşacağız. Çok vahim maddeler var. Bir infaz yasası, kısmi af ya da örtülü af şart ama bu şekliyle değil. Ama en önemlisi AK Parti bunu getiriyorsa grup olarak arkasında duracak ve oylamalara katılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Milletvekili, Mersin, Politika
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