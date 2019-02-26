CHP'li Başkan Adayına Sendikadan 'Hafıza' Uyarısı

Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık ziyaret ettiği Türk Metal Sendikası'nda yöneticiler arasında bireysel kavgalar olabileceğini ancak Türk Metal Sendikası ile hiçbir sorunu olmadığını söylemesi tepki ile karşılandı. Türk Metal Sendikası'nın Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Arcan, CHP adayını "Geçmişte yaşanmışlıklar 'şahıslar arasındadır' diyorsunuz ama sendikamıza olan söylenmişlikler de vardır" diyerek tepki gösterdi.CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sevdekar Aras, partisinin Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli şubesini ziyaret etti.Gergin bir havada başlayan ziyaret sırasında Posbıyık ile Sendika Başkanı Metin Ercan uzun süre sessiz kaldı. Sendika Başkanı Ercan'ın "Niye konuşmuyorsunuz?" demesi üzerine Posbıyık "Hoş geldiniz demenizi bekliyorum" diye yanıt verdi. Posbıyık'ın bu sözüne Ercan ise "Hoş geldiniz demiştim. Siz ziyarete geldiniz ve ilk söz hakkı sizindir. Buyurun" diye karşılık verdi. Sonrasında konuşmaya başlayan Posbıyık, geçmişte yaşanan gerginlikleri ve kırgınlıkları geride bıraktığını ve tıkanıklığın açılması gerektiğini söyledi."Yöneticiler arasında kavgalar olabilir, çok doğaldır"Posbıyık konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Belediyi meclis üyeleri (adayları) ile birlikte gezilerimize başladık. Bugünse Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi olan Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şubesini ziyarete geldik. Amacımız, Ereğli'nin tıkanan yollarını açmak için mücadele etmektir. İşçilerin Temsilcisi olan Türk Metal Sendikası ile iyi ilişki ve uyum içinde çalışarak Ereğli'ye yararlı olmak istiyoruz. Ereğli'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türk Metal Sendikası ile bir uyum içinde hem işçilerin hakları hem de Ereğli'nin büyümesi için birliktelik içinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Geçmişte bir takım hatalar olmuştur. Benim, Türk Metal Sendikası ile hiçbir kavgam olmamıştır hatta sendikanın yetki almasında geçmiş incelendiğine görülecektir en büyük gayreti olan insanlardan birisiyim. Yöneticiler arasında bireysel kavgalar olmuştur, olabilir çok doğaldır. Biz zaten dün ile uğraşmıyor, yarınlara bakıyoruz. Bugünden itibaren geleceğe bakıyoruz. Bu bağlamda hiç kimseye kırgınlık ve dargınlığımız yoktur. Geçmişte yapılan bir takım ufak tefek hadiselerden dolayı, herkes birbiri ile münakaşa edebilir. Onlar benim için geçmişte kaldı. Onlarda bizim dostumuz. Dolayısı ile bu yolda birlikte yürümek üzere yola çıktık. Sizden de destek bekliyoruz.""Sendikamıza söylenmişlikler var"Kdz. Ereğli'de geçmişte yaşanan gerginlikleri hatırlatan Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ise kurumsal hafıza hatırlatması yaptı. Ercan konuşmasında "Ereğli'de birinci öncelik istihdamın sağlanması adına kazanacak belediye başkanı her kim olursa olsun öncelikle buna dikkat ederse bizim için önemli olan duygu ve düşüncelerimiz arasında birinci sırada gelir. Ereğli küçük bir yerdir. Olaylar çok çabuk gelişebiliyor. Çok çabuk gelişen olaylar çok büyüyebiliyor. Geçmişte yaşanmışlıklar var. Ama unutulmaması gerekir ki birde kurumsal hafıza vardır. Bu kurumsal hafızayı silmek her iki tarafa düşer. Biz bir adım attınız, konuştunuz; geçmişte yaşanmışlıklar 'şahıslar arasındadır' diyorsunuz ama sendikamıza olan söylenmişlikler de vardır. Kurumsal hafızayı bu yüzden söyledim. Destek istiyorsunuz; tüm siyasi partilere, tüm belediye başkan adaylarına eşit mesafedeyiz. Ereğlimiz için hayırlı olsun" dedi.Yaşanan gerginliğin ardından ziyaret kısa süre sonra sona erdi. - ZONGULDAK