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CHP'li başkan, eski başkan için uzaklaştırma kararı aldırdı

İZMİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Selçuk'un eski Belediye Başkanı CHP'li Vefa Ülgür'ün sözlü ve fiziki saldırısına uğradığını ileri sürerek şikayetçi olan Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, eski başkan Ülgür için uzaklaştırma kararı aldırdı.

11.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:48CHP'li başkan, eski başkan için uzaklaştırma kararı aldırdı

İZMİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında 'un eski Belediye Başkanı CHP'li Vefa Ülgür'ün sözlü ve fiziki saldırısına uğradığını ileri sürerek şikayetçi olan Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, eski başkan Ülgür için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, Selçuk'un eski Belediye Başkanı CHP'li Vefa Ülgür'ün sözlü ve fiziki  saldırısına uğradığını ileri sürdü. Sengel'in şikayeti üzerine Vefa Ülgür için uzaklaştırma kararı verildi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Şirince Mahallesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, Selçuk'un eski Belediye Başkanı Vefa Ülgür'ün sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Halay çekildiği sırada başlayan gerginliğin büyümesi üzerine Sengel ile Ülgür'ün yakınları da olaya karıştı. Olay sonrası Vefa Ülgür ve yanındaki bazı kişiler gözaltına alındı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Filiz Ceritoğlu Sengel'in saldırı sonrası Vefa Ülgür'den şikayetçi olmasının ardından, Ülgür için uzaklaştırma kararı verildi.

Öte yandan olay, kamera kayıtlarına da yansımıştı.



29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet Halk Partisi, Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, Güncel

Kaynak: DHA

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