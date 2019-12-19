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CHP'li Başkan Kılıç aday olmayacağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç yaptığı açıklama ile kongrede aday olmayacağını açıkladı.

19.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:26 CHP'li Başkan Kılıç aday olmayacağını açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hakan Kılınç yaptığı açıklama ile kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Başkan Kılınç, CHP'de ki kongre süreciyle ilgili yaptığı açıklamada 28 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacak olan Besni CHP İlçe Kongresinde aday olmayacağını söyledi.

Başkan Kılınç, "Tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 4 Yıl boyunca şerefim ve onurumla yürütmüş olduğum bu kutsal görevde bana canı gönülden yoldaşlık yapan tüm partililerime teşekkür ederim.

Doğduğum değil ama doyduğum yer olan her daim burada yaşamaktan mutluluk ve gurur duyduğum şirin ilçemiz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 dönem başkanlığını ve 1 Kasım 2015, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Milletvekili Adayı olma şerefine ulaştım. Bu kutsal görevler hayatım boyunca taşıyacağım en büyük onurlarım oldu. Bundan sonra üyesi olmaktan her daim gurur duyduğum partimin emrinde olmaya devam edeceğim" dedi. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Besni, Politika

Kaynak: İHA

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