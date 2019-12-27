Haberler » Güncel » CHP' li Başkandan Kanal İstanbul'a rakip 'Kanal Çaycuma' projesi - Haber

CHP' li Başkandan Kanal İstanbul'a rakip "Kanal Çaycuma" projesi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kanal İstanbul tartışmalarının en üst düzeyde olduğu şu sıralarda Kanal Çaycuma Projesini ortaya atarak tartışmalara başka bir boyut kazandırdı.

27.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:06 CHP' li Başkandan Kanal İstanbul'a rakip
'ın ilçesinde Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kanal tartışmalarının en üst düzeyde olduğu şu sıralarda Kanal Çaycuma Projesini ortaya atarak tartışmalara başka bir boyut kazandırdı.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı kişisel sosyal medya adresinde, "Bizim de bir kanalımız olsun" başlığıyla "Kanal Çaycuma" projesini açıkladı. Kantarcı, Çaycuma köprüsünden Filyos'a kadar olan 20 kilometrelik nehir yatağının derinleştirilerek, belli büyüklükteki gemilerin Çaycuma'ya ulaşmasını sağlayacak kanalın yaklaşık maliyetinin tahmini olarak 200 milyon dolar olacağını bildirdi. Paylaşıma göre, Filyos Irmağı kanal açıklığı ortalama 225 metre olacak şekilde sedde içine alınıp, tabanı 7 ile 20 metre arasında değişen ölçülerde derinleştirilecek. 5 milyon metrekare olarak hesap edilen kazı alanından yaklaşık 65 milyon metreküp çıkacağı tahmin edilen hafriyatın inşaat malzemesi olarak kullanılabilmesi de mümkün olacak. Proje tamamlandığında Karadeniz'deki belli tonajlardaki gemiler, ırmak üzerinden Çaycuma'ya kadar gelebilecek.

Başkan Kantarcı'nın paylaşımı şöyle; Bizim de bir Kanalımız olsun diyoruz.

İşte Kanal Çaycuma: Uzunluğu 20 km, alanı 5 Milyon metrekare, genişliği 225 metre ortalama, derinlik 20,00-7,00 metre, toplam kazı 65 milyon metreküp, tahmini maliyeti 200 Milyon $. - ZONGULDAK

Bülent Kantarcı, Zonguldak, İstanbul, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52   Manisa sarıgöl çekirdeksiz sultaniye üzümünde yılın son hasadı yapıldı - Haber
18:51   Bozdağ, beyaza büründü - Haber
18:50   Ak parti bursa milletvekili hakan çavuşoğlu açıklamalarda bulundu - Haber
18:50   Kocaeli işte türkiye'nin yerli otomobili-4 - Haber
18:45   ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 18:55:17