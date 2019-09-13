CHP'li başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 büyükşehir belediye başkanını Külliye'de ağırladığı toplantının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bugünkü köşesinde bir yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, CHP'li başkanların Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulunduğunu ifade etti.

6 maddelik listeyi CHP'li başkanlar adına Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiğini belirten Selvi, bu talepler sonrası Erdoğan'ın bakanlara dönerek talimat verdiğini aktardı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 29 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya gelmesi büyük bir memnuniyet oluşturdu.

Erdoğan'ın benzer toplantıyı siyasi parti liderleriyle yapması konusunda da büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Elbette ki bir toplantı ile her şey güllük gülistanlık olmadı. Ama iyi bir başlangıç yapıldı. Toplantı bittiği andan itibaren CHP'li belediye başkanlarıyla konuşuyorum. Neden CHP? Çünkü Erdoğan zaten AK Partili belediye başkanlarıyla her ay toplanıyor. Önemli olan CHP'lilerle bir araya gelmesiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık konuşmasından sonra CHP'li belediye başkanları adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu söz alıyor. Ortak olarak belirledikleri 6 maddeyi tek tek sıralıyor.

1-Büyükşehir yasasıyla ilgili bir değişiklik çalışması yapıldığı söyleniyor. CHP'li belediyeler olarak bu çalışmada yer almak istiyoruz.

2-Kamu kuruluşları ve bakanlıklar muhalefet belediyelerine de yardımcı olsun.

3-Belediyelerin üzerinde büyük bir borç yükü var. Belediyelerin borçlarıyla ilgili olarak yeniden yapılandırılmaya gidilsin. Sayın Erdoğan, ilk Başbakan olduğunuz zaman bunu yapmıştınız. Yeniden yapılmasını talep ediyoruz.

4-Belediyelerin KDV ödemesi gibi kamudan alacaklarının ödenmesini istiyoruz.

5-Belediyelerin borçlandırılmasıyla ilgili olarak Hazine ve İller Bankası'nın yardımcı olmasını talep ediyoruz.

6-Kamulaştırmada devlet belediyelere destek versin.

İmamoğlu'nun konuşmasından sonra Erdoğan, "Bütün belediye başkanları bakanlıklarda ne işleri var söylesinler" diyor. Sonra bakanlara dönüyor, "Bakanlar da başkanların sorularına cevap versin" diye talimat veriyor.