27.06.2019 17:41
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CHP'li başkanlar fikir alışverişinde bulundu

CHP

Zonguldak'ın CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İYİ Parti'li Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Zonguldak 'ın CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt , İYİ Parti 'li Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk , Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 'yi makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Konuk belediye başkanlarına Safranbolu ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Köse; " Değerli başkanlarıma nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunduğumuz bir ziyaret oldu. Hayırlı olsun ve başarı dileklerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, inanıyorum ki kendileri de hem ülkemize hem de bölgemize önemli hizmetler vereceklerdir " dedi.

Başkan Köse, Öztürk, Kantarcı ve Bozkurt daha sonra bir süre sohbet ederek karşılıklı fikir ve proje alışverişinde bulundu. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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