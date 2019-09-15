CHP'li Bekaroğlu'ndan "Demirtaş serbest bırakılsın" çağrısı

Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan Şelahattın Demirtaş için çağrıda bulunan CHP İstanbul MilletvekiliMehmet Bekaroğlu "Demirtaş'ı serbest bırakın" dedi.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARI MAHSUPLUK BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Edirne'de tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için avukatları tutuklu bulunduğu davada cezaevinde kaldığı süre için mahsupluk başvurusu yapmıştı. Mahkeme, mahsupluk başvurusunu kabul ederse Demirtaş yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye olacak.

BEKAROĞLU: DEMİRTAŞ'I SERBEST BIRAKIN

Kişisel Twitter hesabından, Kandıra Cezaevi'nde bulunan Sırrı Süreyya Önder ile Demirtaş'ın BDP milletvekili oldukları dönemde, Abdullah Öcalan'ın mektubunu Kandil'e ulaştırmalarının ardından yaptıkları açıklamaya dair bir video paylaşan Bekaroğlu, şunları söyledi: "Demirtaş'ı serbest bırakın, TBMM'de bir komisyon kurun, çözüm süreci tekrar başlasın. Annelerin acıları ancak böyle diner. 'Son terörist öldürülene kadar' yöntemi yanlış, 'sivil toplum' yürüyüşleri ile de bir yere gidilemez."