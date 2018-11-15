CHP'li Bekaroğlu'ndan Milletvekili Aygün'e Eleştiri

15 Kasım 2018 Perşembe 15:19



15 Kasım 2018 Perşembe 15:19

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Çok büyük bir yanlışlık yapmıştır. Özür dilemeyle de halledilebilecek bir şey değildir. Şiddetle ve nefretle kınıyorum" dedi.Bekaroğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, "Hepimizin vergileriyle, hepimizin vergileriyle diyorum oturan Diyanet İşleri Başkanı gidiyor, Atatürk'e laf uzatan Fesli Mısıroğlu'na, ve bakın nereli derseniz Trabzonlu... Trabzon Kurtuluş döneminde kimlerin elindeydi? diyen Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygün'ü eleştirdi. Bekaroğlu, Aygün'ü Trabzon ile ilgili ifadelerinden dolayı kınayarak, "Çok büyük bir yanlışlık yapmıştır. Özür dilemeyle de halledilebilecek bir şey değildir. Şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kabul edilebilecek bir şey değil. Kim olursa olsun. Ayrıca, Kadir Mısıroğlu ile bir Rum göndermesi yapılması da bir nefret söylemidir. Şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kabul edilebilecek bir şey değil. Kim olursa olsun" dedi.Bekaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin şunları söyledi: "Yapılan insani ziyaret ise paylaşılmaz. Nedir bu teşhircilik? Ülke derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Yerel seçimler sonrasında ekonomi büyük bir patlak verecek. IMF anlaşmasından daha beter tedbirler alınacak bu ülkede. Kıyamet kopacak ve biz bütün bunları örtbas ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanı kimi ziyaret ederse etsin, fesli mesli. Bunu 10 Kasım'da insanların gözünü sokuyorsa bu bir provokasyondur. Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor, Öztürk Yılmaz çıkıyor, çarşafın altında balta gizleyen adamlar çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. 28 Şubat'ı hatırlayın; Gündüzler, Fatma Şahinler, şunlar, bunlar... O operasyonları kim yönettiyse, şu andaki operasyonları da aynı el yönetiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA