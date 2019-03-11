CHP'li Belediye Başkan Adayının Disipline Sevk Edildiği Açıklaması Sehven Yapılmış

Kaynak: İHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları sonrasında Edremit ilçesine gelen CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, "Bu gelişmeler esnasında kamuoyuna geçtiğimiz saatler içerisinde bu süreç yanlış aksettirilmiş. Sanki Hasan Arslan başkanımızın böyle bir ihraç talebi ile ilgili bir sürece tabi olduğu yönünde bir ifade kullanıldı. Bu, tamamen sehven yapılmış bir hatadır" dedi.CHP'de yaşanan disiplin karmaşasının ardından Edremit'e gelen CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan ile ilçe binasında basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir" açıklamasını değerlendiren İl Başkanı Serkan Sarı, "Sela okunması esnasında eski Akçay Belediye Başkanımız, partilimiz Cahit İnceoğlu'nun dile getirmiş olduğu bir ve hiçbirimizin tasvip etmediği, kabul etmediği bir ifade vardır. Bu ifade ile ilgi olarak bizler bunu kabul etmemiz, bir partili kimliği taşıyan bir arkadaşımızın böyle bir sözü söylemesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sabah itibari ile yönetim kurulu toplantımızla, olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısıyla Cahit İnceoğlu'nu tedbirli kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk ettik" şeklinde konuştu.CHP Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan ile ilgili konuya değinen Sarı, "Bu gelişmeler esnasında kamuoyuna geçtiğimiz saatler içerisinde bu süreç yanlış aksettirilmiş. Sanki Hasan Arslan başkanımızın böyle bir ihraç talebi ile ilgili bir sürece tabi olduğu yönünde bir ifade kullanıldı. Tabii burada tamamen sehven yapılmış bir hatadır bu. Başkanımız her zamanki gibi duruşunda, söylemlerinden, yaptıklarından emin bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu gün asla kimsenin onu yıpratmasına bizler müsaade etmeyeceğiz. Bu süreç ile ilgili yaşanan hata açık ve nettir" diye konuştu.CHP Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan ise, "Sehven de olsa sürpriz bir şeyle karşılaştık. Bütün kanallarda Edremit Belediye Başkan adayının ihraç istemi ile disipline sevk edildiği yazıldı. Ben buna zaten ihtimal vermedim. Böyle bir şeyin olması disiplinlik bir suç mümkün değil. Gördüğünüz gibi de orada bunu gerektirecek bir harekette bulunmadım. Söylemde de bulunmadım. Biz Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, bir karışının bile verilmesine dair bir şeye müsaade etmeyiz. Eylem ve söylemlerde bulunmamız asla söz konusu değildir" dedi.Öte yandan, sela okunması sırasında yaptığı yorumlarla büyük tepki çeken CHP'li eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'nun disipline verilmesinin ardından partisinden istifa ettiği iddia edildi. - BALIKESİR