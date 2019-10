CHP'li belediye başkanı koltuğunu AK Parti'li üyeye emanet etti

CHP'den Narlıdere Belediye Başkanı seçilen Ali Engin, bir toplantı için 3 günlüğüne şehir dışına çıkınca yerine vekalet etmesi için meclisin tek AK Parti'li üyesi Reşat Konukçu'yu seçti.Geçmişte CHP İl Başkanlığı yapan, son yerel seçimlerde ise Narlıdere Belediye Başkanı olan Ali Engin, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Toplantısı için 3 günlüğüne Muğla'nın Marmaris ilçesine gitti.Engin, İzmir dışına çıkmadan önce yerine vekil olarak 25 üyeli meclisin tek AK Parti'li üyesi Reşat Konukçu'yu görevlendirdi.Konukçu, 24'ünü CHP'lilerin oluşturduğu belediye meclisinin tek muhalif üyesi olarak 3 gün boyunca Narlıdere Belediyesini yönetti, kararlara imza attı, toplantılara, etkinliklere zaman zaman da cenaze törenlerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi."Ülkenin buna ihtiyacı var"Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir dışına çıktığında "yerine vekil belirleme" yetkisine sahip olduğunu vurgulayarak, AK Parti'li Konukçu'nun da her olumlu kararda belediye yönetimini desteklediğini ifade etti.Reşat Konukçu'yu vekil tayin ettiği için CHP'li meclis üyelerinden olumsuz tepki almadığını aktaran Engin, "Toplumdaki bölünmeyi engellemek istiyoruz. Ülkenin buna ihtiyacı var. Bu uygulamalara devam edeceğiz. Belediyelerin de bakanlıklar tarafından desteklenmesini istiyor, ilçedeki tüm kurumlarla iş birliği sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu."Sağcı solcu diye ayırmıyoruz"AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Reşat Konukçu da Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in halka arasındaki mesafeyi kaldırmak için masa kullanmadığını söyleyerek, o nedenle makam koltuğunda oturmadığını yine de konuklarını makam odasında ağırladığını belirtti.Ali Engin'in kendisini telefonla arayıp vekaleti tebliğ ettiğini anlatan Konukçu, "Devlet makamları bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Parti ayırmaksızın çalışırız. Başkana da makamı koruyacağımızı söyledim. Görev çok güzel geçti. Vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgilendik. Belediye başkanımıza da teşekkür ederim." dedi.Konukçu, halk için her olumlu kararı desteklediğini ifade ederek, "Bu iletişimdir, bu güvendir. Bizim partimizde de dürüstlük gelenektir. O çizgide yürümek zorundayız. Ona güvenerek başkan da makamı teslim etmiştir. Ağabey, kardeş gibi burada geçiniyoruz. Sağcı solcu diye ayırmıyoruz. Tek doğrumuz Narlıdere, İzmir ve her şeyden önce vatanımızdır." diye konuştu.Türk askerinin Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele ederken tek yumruk olmak gerektiğini de vurgulayan Konukçu, sözlerini şöyle sonlandırdı:"Tüm belediyelere örnek olmak istiyoruz. Demokrasi gereği seçim zamanı sahada kıran kırana mücadele edeceğiz ama dış güçlere karşı da bir yumruk olacağız. Kimsenin bu ülkeyi bölmesine izin vermeyeceğiz."