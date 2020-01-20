Haberler » Güncel » CHP'li belediye başkanları Bolu'da bir araya gelecek - Haber

CHP'li belediye başkanları Bolu'da bir araya gelecek

Bolu'da 31 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları Toplantısı'na, 8 belediye başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun katılacak.

20.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:10CHP'li belediye başkanları Bolu'da bir araya gelecek
'da 31 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları Toplantısı'na, 8 belediye başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun katılacak.

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, Bolu'da bir araya geliyor. Geçtiğimiz aylarda ilki Yalova'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları toplantısının ikincisi Bolu'da gerçekleşecek. 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Bolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun katılması bekleniyor. - BOLU

Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:22  Abdulfettah es-Sisi Londra'da protesto edildi
20:20  Gazprom'un Avrupa'daki bazı varlıklarına yönelik tedbir kaldırıldı
20:18  Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
20:18  Bitlisli kanaat önderinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
20:17  Barık ailesinin dramı (2)
20.01.2020 20:23:54