Haberler » Güncel » CHP'li belediye başkanları İzmir'de bir araya geldi - Haber

CHP'li belediye başkanları İzmir'de bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Yönetimler Demokrasi Buluşması programı kapsamında düzenlenen "Kardeş Kentler, Çağdaş Kentliler" toplantısında CHP'li il ve ilçe belediye başkanları ile İzmir'de bir araya geldi.

23.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:18CHP'li belediye başkanları İzmir'de bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Yönetimler Demokrasi Buluşması programı kapsamında düzenlenen "Kardeş Kentler, Çağdaş Kentliler" toplantısında CHP'li il ve ilçe belediye başkanları ile 'de bir araya geldi.

Toplantıda belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu yerel seçimlerin üzerinden yedi buçuk ay gibi bir süre geçtiğini ve Türkiye'de çok şeyin değiştiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, tüm belediye başkanlarına başarılı çalışmaları için teşekkür etti. Belediyeciliğe şeffaflık, saydamlık, erişebilirlik gibi kavramları Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin getirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, meclisin ihalelerin canlı yayınlandığını, belediyelerin israfı önlediğini, bütçeleri ile tasarrufu sağladığını buna da en güzel örneğin İstanbul ve Ankara belediyeleri olduğunu söyledi. Belediye başkanlarına verdikleri hizmetler ve başarılı projeleri için teşekkür eden Kılıçdaroğlu yereldeki başarının genele de yansıyacağını belirtti.

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri ile Türkiye'de yerel yönetim haritasının değiştiğini, ülke nüfusunun büyük bölümüne Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet verdiğini dile getirdi. Büyükşehir, il, ilçe belediyelerini bir araya getiren bu tür toplantıların vatandaşlara hizmet ve projeler anlamında çok yararlı geçtiğini ifade eden Başkan Gürün, ortak akıl ve karşılıklı iş birliği ile yerelde daha büyük başarılara imza atacaklarını belirtti. - MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:04 Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil öldü
16:02 "Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı"
16:02 Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler
16:02 Fransa'da "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" sona erdi
15:57 Başkan Yılmaz, İYI Parti'li Ok'a yüklendi
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:04:40