CHP'li Belediye ile Okul Bağışçıları Arasında "Tören" Krizi

04 Aralık 2018 Salı 15:36



04 Aralık 2018 Salı 15:36

KAAN BOZDOĞAN - Terör örgütü PKK tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği anaokulunu yaptıracak bağışçılar ile projeyi "seçim malzemesi" olarak kullandığı iddia edilen Büyükçekmece Belediyesi arasında "temel atma töreni daveti" konusunda kriz yaşandı.Büyükçekmece'deki Aşiret Dalcı Okulları bahçesinde hayırsever Mahmut Çoban ve eşi Yasemin Çal Çoban tarafından yaptırılacak anaokulu, bağışçılar ile belediyeyi karşı karşıya getirdi.CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından Başkan Hasan Akgün'ün imzasıyla anaokulunun temel atma töreni için afiş ve davetiye basıldı. Okulu "belediye yaptırıyormuş gibi" gösteren afiş ve davetiyeye tepki gösteren bağışçı çift, belediyeyi imzalanan protokol çerçevesinde davranması ve söz konusu projeyi reklamlarla seçim malzemesine dönüştürerek siyasete alet etmemesi konusunda uyardı."Bu işin reklamsız yapılmasını istiyoruz." çağrıları sonuçsuz kalan çift, belediyenin resmi Twitter hesabından dün akşam #TürkiyeninEniyiİlçesi etiketiyle "Belediyemiz ve eğitim hayırseveri iş birliğiyle yaptırılacak olan Şehit Eren Bülbül Anaokulu'nun temel atma törenine tüm büyük Büyükçekmece ailemiz davetlidir." paylaşımına yorumda bulunarak tepki gösterdi.Bağışçılardan Türkçe öğretmeni Yasemin Çal Çoban'ın "Yaptığımız tüm uyarılara rağmen bağışçıyı muhatap almaksızın, bilgimiz ve iznimiz dışında tören bahanesiyle seçim propagandası peşindesiniz. Bahsedilen eğitim hayırseveri benim. Kendi adımızı dahi kullanmak istemeyip, Şehit Eren Bülbül adını verdiğimiz okul projesinde, belediyenizin yapacağı işler bellidir. İmzalanan protokolde belirtilen işlere (hafriyat, saha düzenlemesi vs) istinaden kendinizi ortak ilan ettiniz." yorumu üzerine belediyenin davet paylaşımı kısa süre sonra silindi."Müvekkil, hayır işine siyasetle özdeşleşen kurumların karışmasını arzu etmemektedir"Yasemin Çal Çoban, ikazlara rağmen kendilerinin muhatap alınmaması üzerine avukatı aracılığıyla belediyeye ihtarname gönderdi."Şehit Eren Bülbül Anaokulu'nun temel atma davetinin durdurulması ve törenin iptal edilmesi istem ve ihbarıdır." konu başlıklı tasdikli ihtarnamede, "Müvekkil Mahmut Çoban, tek başına, kendi istek ve çabası ile bütün masrafları karşılamak sureti ile Büyükçekmece ilçe sınırları içerisinde kalan mezkur mahalde Şehit Eren Bülbül Anaokulu yaptırmak gayesi ile hareket eden hayırsever bir iş adamıdır. 'Müvekkil 03.12.2018 tarihinde eline geçen bir davetiyede; Belediyemiz ve hayırsever vatandaşımız Mahmut Çoban iş birliği ile yaptırılacak olan Şehit Eren Bülbül Anaokulu'nun temel atma törenine teşriflerinizi dilerim. Dr. Hasan Akgün' şeklindeki ibarelerle karşılaşmıştır." ifadeleri yer aldı.Davetiye ve içeriğin gerçeklerle örtüşmediği aktarılan ihtarnamede, şunlar kaydedildi:"Tarafınızın da malumları olduğu üzere bu hayrat müvekkil tarafından tüm masrafları bizzat kendisi tarafından karşılanmak sureti ile yaptırılmaktadır. Hal böyle iken mezkur davetiyede, 'Belediyemiz ve hayırsever vatandaşımız Mahmut Çoban iş birliği ile' şeklindeki ibarenin yer alması müvekkili derinden üzmüş ve büyük bir şaşkınlık içinde bırakmıştır. Kaldı ki, müvekkil yapmış olduğu hayır işine belediyeler gibi siyasetle özdeşleşen kurumların karışmasını hiçbir zaman arzu etmemektedir. Kimseyi kırmak arzusu taşımayan iş bu ihtarımızla; belediyenizce düzenlenmiş olan bu etkinliğin ve davetiyenin derhal dağıtımının durdurulmasını ve temel atma töreninin iptal edilmesini, bu yanlışlıktan dönülmesini vekaleten ihtaren bildiririz."Açılışa bağışçılar da protokol de katılmadıİhtarnamenin ardından sabah saatlerinde okul bahçesine asılan afişler kaldırıldı.Anaokulunun saat 11.30'da yapılması planlanan temel atma törenine, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün başta olmak üzere protokol ve bağışçılar katılmadı.Törene, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Başaran'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişi katıldı. Yaklaşık 5 dakika süren törende ilk beton Başaran'ın butona basmasıyla döküldü."Şu anda muallakta olan birtakım konular var"Okul bahçesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Başaran, belediyenin devreden çıkarılmak istendiğini iddia etti.Belediye Başkan Yardımcısı Başaran, şunları kaydetti:"Bağışçıyla birlikte belediyemiz ortaklaşa yapacaktı ancak daha sonra birtakım nedenlerle belediye devreden çıkarılmak istendi. Büyükçekmece Belediyesi olarak okulun yapımını da devam ettirmek istedik. Okulun bundan sonraki safhalarında çevre düzenlemesiydi ya da diğer birtakım fenni kontrolleriyle belediye olarak her türlü üzerimize düşen görevi yapacağız. Aile bir yandan desteği çekti gibi, bir yandan devam edecek gibi. Şu anda muallakta olan birtakım konular var. Başkanımız Hasan Akgün'ün bugüne kadar Büyükçekmece'de eğitime verdiği katkı, hizmet herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Birçok okul kazandırmıştır milli eğitim camiasına. Bundan sonra da eğitimle ilgili çalışmalara belediye olarak elimizden geldiğince en iyi şekilde katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Aile çekilse de okulu belediye olarak biz yaptıracağız. Belediye bu konuda kararlıdır, bu okulu milli eğitime kazandıracaktır.""Temel atma değil, açılış töreni yapmak istiyorduk"Aynı zamanda Aşiret Dalcı Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan bağışçı Yasemin Çal Çoban da projenin siyasete alet edildiğini söylediğinde belediye yönetici ve çalışanlarının kendisine hakaret ettiğini ve üzerine yürüdüğünü ileri sürerken, hakaret ve darp girişimi konusunu yargıya taşıyacağını anlattı.Okul inşaatının imzalanan protokol dahilinde kendilerince tamamlanacağını ve eğitim öğretim yılının ikinci sezonunda hizmete açılmasının planlandığını ifade eden Çoban, 400 bin liraya mal olacak okulun 200 öğrenci kapasiteli 5 derslikten oluştuğunu dile getirdi.Şehit Eren Bülbül'ün adını okul binasında yaşatmak için böyle bir girişimde bulunduklarını aktaran Çoban, "Biz tören yapılmasını istemiyorduk. Belediye bunu seçim malzemesi olarak kullanmak istedi. Biz de bu duruma itiraz ettik. Belediye afiş ve davetiyeler bastırmış, kendilerince tören planlamış. Bu durum üzerine ihtarname gönderdik, ki zaten bu sebepten biz de dahil kimse organizasyona kimse katılmadı. Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü bir yana Belediye Başkanı'nın kendisi katılmadı. Biz temel atma değil, açılış töreni istiyorduk." diye konuştu.