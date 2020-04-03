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CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin koronavirüs salgını sebebiyle başlattıkları bağış kampanyasını durdurmasına DEVA Partisi'nden tepki geldi. DEVA Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, "Yerel yönetimler devlet içinde devlet değil, devletin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

03.04.2020 07:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:21

İçişleri Bakanlığı'nın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nu gerekçe göstererek CHP'li büyükşehir belediyelerinin koronavirüs nedeniyle bağış toplama kampanyalarını durdurmasının ardından bir tepki de Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) geldi. DEVA Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, "Yerel yönetimler devlet içinde devlet değil, devletin bir parçasıdır. Çağdaş devletler yerel yönetimlerinin güçlülüğü ile övünür" dedi.

"YASAKLAMA DEĞİL DAYANIŞMA ZAMANIDIR"

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'a konuşan Ekmen, dayanışma ve yardımlaşma kanallarının yasaklanmasının aksine artırılarak güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Devletin söz konusu yardımları destekleyerek koordine etmesi gerektiğini ifade eden Ekmen, "Yasaklama değil dayanışma ve koordine zamanıdır" dedi.

"BELEDİYELERİN BAĞIŞ KABUL ETME YETKİSİ"

Ekmen, alınan kararın hem ihtiyaç sahiplerine yardımları gitmesine engel olunduğunu hem de morallerin bozulmasına yol açtığını vurguladı. Belediyelerin bağış kabul etme yetkilerinin kampanya ve benzeri koordine yetkisini de içerdiğini hatırlatan Ekmen, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığının yasağına gelince, Yardım Toplama Kanunu açısından doğru gözükebilir ama diğer yanda belediyeler ve büyükşehirler yasası var ve bu iki yasa da özel yasa oldukları için uygulamada öncelikli yasa olarak kabul edilirler. Belediyelerin bağış kabul etme yetkilerinin varlığı, buna dair kampanya ve benzeri koordine yetkisini de içerir."

CHP'li belediyelerin bağış kampanyasının durdurulmasına DEVA Partisi'nden tepki geldi
DEVA Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen

"DEVLET İÇİNDE DEVLET DEĞİL, DEVLETİN KENDİSİDİR"

Belediyelerin de devletin bir parçası olduğunu işaret eden Ekmen, "Bir an için bakanlık haklı olsa bile, yapılması gereken yasaklama, hesaplara el koyma değil, eksikliklerin tamamlanması için ilgili belediyelerin dikkatini çekmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Ekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerel yönetimler devlet içinde devlet değil, devletin bir parçasıdır. Çağdaş devletler yerel yönetimlerinin güçlülüğü ile övünür. Yasayla yetkileri belirlenmiş, merkezi hükümetin denetimi altında çalışan belediyelerin adeta paralel yapılar olduğu iddiası kabul edilemez."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE GÖNDERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valiliğine 'Yardım toplama' konulu bir genelge göndermişti. Yardım Toplama Kanunu'na göre, bağış ve yardım toplamak isteyen kurumların 'yetkili makamdan izin alma zorunluluğu' olduğu belirtilen genelgede, belediyelerin bu kanundan muaf olmadıkları belirtilmişti. "Bazı belediyelerin izin almadan yardım topladığı görülmüştür" denilen genelgede, izinsiz yapılan yardım toplama faaliyetlerine kovuşturma uygulanacağı ifade edilmişti. Yazıda, birden fazla ilçede yapılan bağış kampanyası için izin gerektiği, bu konuda Valiliklerin yetkili olduğu bildirilmişti.

HESAPLAR BLOKE EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı sonrası, bankalar CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin yardım hesaplarını bloke etmişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin il başkanları toplantısında "Devletin içinde devlet olmaz" diyerek belediyelerin yardım kampanyasına karşı çıkmıştı.

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CHP’li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Emin Ekmen, Politika, Güncel
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