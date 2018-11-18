CHP'li Bircan Hayatını Kaybetti (3)

MUHARREM İNCE: ÇOK ÜZGÜNÜM CHP Yalova
eski Milletvekilli Muharrem İnce
, Erdin Bircan
'ın ölümünün ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina
Hastanesi'ne gitti. Burada yakınlarına başsağlığı dileyen İnce, çıkışta açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, "Bekledik, bir umut dedik, inşallah kurtulacak dedik. Başaramadı arkadaşımız. Hepimizin başı sağ olsun. İlkeli, duruşu olan, geri adım atmasını bilmeyen yürekli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.
Yalova,Cumhuriyet Halk Partisi,Erdin Bircan,Muharrem İnce
18 Kasım 2018 Pazar 11:23