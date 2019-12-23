CHP'li Bülent Kuşoğlu: Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Sinan Aygün'ün "Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyinin FETÖ'den açığa alındı" iddiasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Aygün ile 3 yıldır görüşmediğini söyleyen CHP'li Kuşoğlu, iddiaları medyadan öğrendiğini ifade etti.

"AYGÜN'ÜN BEYANI DOĞRU DEĞİL"

Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyacağını belirten Kuşoğlu, şunları aktardı:

Sinan Aygün de benimle görüştüğünü söylemiyor. Her nedense konuyla ilgilenen iki dostu, arkadaşı olduğunu, onların devreye girdiğini öne sürüyor. Onların "dostları" olduğunu, onları çok sevdiğini ve onların adını vermeyeceğini söylüyor. Beni dost, arkadaş görmemesinden memnuniyet duyarım. Ancak düşmanlığının sebebini anlayamadığımı da belirtmek isterim.

"AĞABEYİMİ DE BU İŞE KARIŞTIRIYOR"

Sinan Aygün, adımı bu işe karıştırma çabasına "Ağabeyimi" de ilave ediyor. Genelkurmay İstihbaratta çalışıyordu, FETÖ'den açığa alındı diyor. Öğretmen Albay olan ağabeyim değil, kardeşim, 6 yıl önce emekli olmuş ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmayan, gurur duyduğum, vatansever birisidir. Yani Sinan Aygün'ün bu beyanı da doğru değildir.

Sinan Aygün'ün bu iddialarını yargıya taşıyorum, ancak; durum böyle olmakla birlikte, Sinan Aygün'ün yaptığı gibi benim sürekli olarak bu hadiselere karıştırılmak istenmemin nedenini sizin ve milletimizin sağduyusuna bırakıyorum.

MANSUR YAVAŞ'I DA SUÇLAMIŞTI

Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.