CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları bu kez Adana'da bir araya geldi

11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katıldığı toplantı sonrası Başkan Büyükerşen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Gayelerimiz ve sorunlarımız ortak. Halkımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz!" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde 3. kez bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları kooperatifçilik, kırsal kalkınma, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve belediyelerin finans durumları konularında bir toplantı gerçekleştirdi. Gayelerinin ve sorunlarının ortak olduğunu belirten Başkan Büyükerşen "Ülkemizin birçok anlamda zor günlerden geçtiği şu günlerde hayata geçireceğimiz projeler ile yurttaşlarımızın yüzünü biraz olsun güldürmek, yaşadıkları kentlerde huzurla yaşamalarını sağlamak amacıyla tekrar bir araya geldik. Gündemimizde belediyelerimizin finans durumları, kırsal kalkınma ve kooperatifçilik, iklim değişikliği ve çevre var. Bunun yanı sıra alanında uzman kişilerce farklı konularda da bilgilendiriliyoruz. Neredeyse Türkiye nüfusunun yarısına hizmet veren belediyeler olarak bu toplantıları çok önemsiyoruz. Çünkü hepimizin gayeleri ve sorunları ortak. Ortaya çıkan fikirler, öneriler ve kendi şehirlerimizde hayata geçirdiğimiz projeler birbirimize ilham kaynağı oluyor. İnanıyorum ki bu paylaşımlar sayesinde yaşadığımız kentlere daha fazla huzur ve daha fazla bereketi getirecek, ekonomik kalkınmayı yerelde hep birlikte sağlayacağız" dedi.