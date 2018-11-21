CHP'li Çakırözer Kırım'daki Hak İhlallerini NATO Gündemine Taşıdı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:15



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:15

Kanada'nın Halifax şehrinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) toplantılarına katılan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Rusya'nın işgal ettiği Kırım'da yaşanan hak ihlallerini NATO gündemine taşıdı.Dünyadaki en büyük Kırım Tatar diasporasının Eskişehir'de yaşadığını aktaran Çakırözer, Rusya'ya caydırıcı yaptırımlarının gerekli olduğunu vurgulayarak, hem ittifak hem de üye ülkelerin bu konuda kararlılık göstermesini istedi. TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi CHP'li Çakırözer Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerinin insanlık suçlarına dönüştüğünü belirterek, "Kırım'da yaşanan ihlaller hala devam ediyor. Sosyal ekonomik ve kültürel alanda Rusya Kırım'daki soydaşlarımıza büyük baskı ve yasaklamalar uyguluyor. Hemen hemen her hafta Kırım Tatarlarına ait camilere, okullara, eğitim merkezlerine, kültür merkezlerine, insanların konutlarına, evlerine, işyerlerine baskınlar yapılıyor, insanlar gözaltına alınıyor ya da tutuklanıyor" dediEskişehir acıların şahidiÇakırözer, toplantıya dünyadaki en büyük Kırım Tatar diasporasının yaşadığı Eskişehir'den katıldığını belirterek, "Eskişehir ve Eskişehirliler Kırım Tatarlarının çektiği acıların şahididir. Soydaşlarımız Kırım'da yaşanan hak ihlallerinden çok rahatsız. Bu ihlallerin bir an önce sonlandırılmasını sağlamalıyız" dedi.Yaptırımlarda kararlı olmalıyızRusya'nın işgaline NATO'nun ve üye ülkelerin karşı çıktığını anımsatan Çakırözer, "Ama alınan yaptırım kararlarına kimse uymuyor. Kırım konusunda NATO caydırıcılığını ortaya koymalıdır" dediÜç gün süren NATO-PA toplantıları sonrasında Rusya'nın bölgedeki genişleme politikalarına karşı ittifakın hazırlık seviyesini yükseltmesi gerekliliği vurgulandı. - ESKİŞEHİR