CHP'li Çeviköz: Barış içinde Suriye sorununun çözümü mümkün

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "CHP olarak, Suriye ile hala bir barışın ve barış içerisinde Suriye sorununun çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çeviköz, Suriye sorununa değindi. Çeviköz, "Türkiye halkı, yurttaşlarımız ve insanlarımız Suriye ile savaşmayı istemiyor. CHP olarak biz savaş istemiyoruz. CHP olarak, Suriye ile hala bir barışın ve barış içerisinde Suriye sorununun çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Ama savaş isteyenler ya da savaş isteyen var. Türkiye'nin Suriye ile savaşmasını gerektirecek hiçbir meşru veya haklı bir gerekçe yoktur. Biz CHP olarak Atatürk'ten almış olduğumuz ve sürekli olarak da dile getirdiğimiz prensipleri hep savunageldik, bugün de onu vurgulamak isterim" dedi.

'TÜRKİYE, SURİYE'DE REJİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN VAZGEÇMELİDİR'

Bir ülke için hayati unsurlar söz konusu olmadığı takdirde savaşın cinayet olduğunu söyleyen Çeviköz, şöyle konuştu: "Türkiye'nin en kısa zamanda İdlib sorunundan ve Suriye'nin içerisinde bulunduğu çıkmazdan, Suriye'ye yardım edilebilecek şekilde çıkılabilmesi için bir barış paketi ve bir barış önerisinde bulunması gerekir. Türkiye, Suriye'de rejim değişikliği hevesinden vazgeçmelidir. Türkiye'nin hedefi Suriye'nin rejimini değiştirmek değil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve siyasi birliğini muhafaza etmek üzere Suriye'ye yardımcı olmaktır. Bunu yapmak için Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmak için uğraşan cihatçı veya bir takım terörist unsurlara da himayede bulunmaktan vazgeçilmelidir. Bugün Türkiye'nin İdlib'de bulunmasının sebebini hiçbir şekilde Adana mutabakatı ile bağdaştırmak mümkün değildir. Ama biz daha önce de savunduğumuz gibi Adana mutabakatının Türkiye ile Suriye arasında mutlaka tekrar yürürlüğe girmesi ve ihya edilmesi gerektiğini inanıyoruz. Türkiye Adana mutabakatına göre hareket etmiş olsaydı şimdi Türkiye ile Suriye ordusu karşı karşıya gelmezdi."

'TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR SIĞINMACI SORUNU VAR'

Çeviköz, Suriye'den Türkiye'ye herhangi bir tehdit mevcut olmadığını savunarak, "Ama Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli bir sığınmacı sorunu vardır. Sığınmacı sorununun çözülebilmesi için Türkiye'nin öncelikle Moskova ile gerek onların aracılığıyla gerek doğrudan bir şekilde Şam yönetimiyle de en kısa zamanda tekrar görüşmeye başlaması ve sığınmacı sorununu çözmek için birlikte nasıl adım atılacağının gözden geçirilmesi gerekir. Eğer Türkiye'nin Suriye ile olan sınırlarının Suriye topraklarında olan bölümünde güvenli bölge oluşturması gerekiyorsa ve böyle bir güvenli bölgede İdlib'de iç savaştan etkilenen sivil halkın rahatça yaşayabilecekleri bir imkan sağlanacaksa Türkiye buna hazır olduğunu Suriye yönetimi ile paylaşabilmelidir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Çeviköz'ün açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,