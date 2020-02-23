CHP'li Erdoğdu: "Borç yapılandırma fonu vakit geçirmeksizin kurulmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "İktidar borçlarını ödemeleri için şirketlere çeşitli seçenekler sunarken borçlu vatandaşları görmezden gelemez. Bugün geldiğimiz noktada bu önerimizi yineliyoruz: Borç yapılandırma fonu vakit geçirmeksizin kurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Türkiye Bankalar Birliğinin rakamlarına göre, geçen yıl yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin bireysel kredi, 2 milyon 700 bin kişinin de kredi kartı borcunu ödeyemediğini belirtti.

Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısındaki artışın arkasındaki temel nedenin, iktidarın kötü yönetiminin yarattığı kriz ortamı olduğunu ileri süren Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin son rakamlarına göre 2019 sonunda bireysel kredi borçlarını ödeyemeyip takibe düşen vatandaş sayısı 96 bin 683 kişi, bireysel kredi kartını ödeyemediği için yasal takip başlatılan kişi sayısı ise 78 bin 395. Henüz takibe düşmemiş ama bireysel kredi borcunu ödemekte problem yaşayan vatandaş sayısı 2 milyon 536 bin, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısı ise 2 milyon 694 bin kişi."

Vatandaşların çoğunun borcuna sadık olmasına rağmen, önemli bir kısmının işsizlik nedeniyle ödeme yapamadığını ve varlık yönetim şirketlerinin eline düştüğünü belirten Erdoğdu, insanların bu borç krizinden kurtarılması ve vatandaşlara yeni bir başlangıç şansı verilmesi gerektiğini ifade etti.

"2018 seçim bildirgesinde bu fonun kurulmasını vaat etmiştik"

Vatandaşın ödeyemediği kredi borcunu, varlık yönetim şirketlerinin bankalardan aldığı fiyattan alacak ve anapara ödemesini belli bir takvime yayarak tahsil edecek bir "Borç Yapılandırma Fonu" kurulmasının zorunluluk olduğunu vurgulayan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"CHP olarak, bireylerin bu borç ödeme sorununa karşı, 2018 seçim bildirgesinde, bu fonun kurulmasını vadetmiştik. Takibe düşmüş kredi borçlarını, varlık yönetim şirketleri rakamlarından veya çok az üzerinde rakamlardan fona devretmesinin sağlanması, bu borç yapılandırmanın getireceği maliyeti düşürür. Böylece hem vatandaşın fahiş oranlarda faiz ödemesinin önüne geçilerek, anapara borçlarını zamana yayarak ödemesi sağlanır hem de bankalar alacağını tahsil etmiş olur. İktidar borçlarını ödemeleri için şirketlere çeşitli seçenekler sunarken borçlu vatandaşları görmezden gelemez. Bugün geldiğimiz noktada bu önerimizi yineliyoruz: Borç yapılandırma fonu vakit geçirmeksizin kurulmalıdır."

Kaynak: AA