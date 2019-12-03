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CHP'li Erdoğdu Yurtseverlilik bütün engellileri hayatın içine sokmaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Yurtseverlilik bu ülkenin bütün engellilerini hayatın içerisine sokmak, hayatı onlara ulaşabilir kılmak ve fiilen de bunu yapmaktır" dedi.

03.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:55CHP'li Erdoğdu Yurtseverlilik bütün engellileri hayatın içine sokmaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Yurtseverlilik bu ülkenin bütün engellilerini hayatın içerisine sokmak, hayatı onlara ulaşabilir kılmak ve fiilen de bunu yapmaktır" dedi.

'3 Dünya Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sevgi Engel Tanımaz' etkinliği Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da katıldı. Erdoğdu, yurtseverliğin bu ülkenin engelli bireylerini sevmek olduğunu ifade ederek, "Engellileri sevmek sadece 3 Aralık'ta engellileri hatırlamak değildir. Yurtseverlilik bu ülkenin bütün engellilerini hayatın içerisine sokmak, hayatı onlara ulaşabilir kılmak ve fiilen de bunu yapmaktır. Bütün kamu kurumlarının binalarını engellilerin ulaşacağı şekilde yapabiliyor muyuz? Türkiye'de engelli çocukların ilkokuldan sonra okula devam edememe oranı yüzde 60, İsviçre'de ise yüzde 11. İsviçre halkı bizimkinden daha mı kıymetli?" dedi.

'HER BİRİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ'

Erdoğdu, engelli bireylerin en duygusal insanlar olduğunu belirterek, "Bir engeli dolayısıyla vicdanları daha fazla gelişiyor. Daha temizdirler, daha saflardır. Bunu en iyi engelli aileleri bilirler. ve engellilik hepimizin başına gelebilecek bir şey. Yani her birimiz engelli adayıyız, onun için hayatı ne kadar engellilere uygun bir hale getirirsek aslında kendimize de o kadar uygun bir hale getiriyoruz. Medeniyet budur, ilericilik budur, kültür budur. Eğer bir ülke engellisine, kadınına, çocuğuna iyi bakıyorsa ve onu hayatın içerisine alıyorsa medeni bir ülkedir. Medeniyet sadece daha fazla tüketmek değildir. Medeniyet daha fazla türkü yazabilmek, şiir yazabilmektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan detaylar

-Genel detaylar

-CHP'li Erdoğdu'nun konuşması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,



Cumhuriyet Halk Partisi, Aykut Erdoğdu, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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