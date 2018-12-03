CHP'li Erol: "Genel Merkezimizin Saadet ve İyi Parti ile Bir İttifak Görüşmesi Var"

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:08

Yerel seçimlerde Elazığ belediye başkanlığını alacakları konusunda iddialı olduklarını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, genel merkezlerinin Saadet ve İYİ Parti ile devam ettirdiği bir ittifak görüşmesi olduğunu söyledi.CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaklaşan yerel seçimler öncesi basın toplantısı düzenledi. Milletvekili Erol, toplantıda çıkarılacak aday ve ittifak konusunda bilgi verdi.İddialarının yerel seçimlerde Elazığ'da belediye başkanlığını kazanmak olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Genel merkezimizin şuanda Saadet ve İYİ Parti ile devam ettirdiği bir ittifak görüşmesi var. Cumhurbaşkanlığında sağlanan ittifakın yerel seçimlerde de ne boyutta ve ne olacağı konusunda genel merkezimin görüşmeleri doğrultusunda sürece dahil olacağız. Buradaki adayın ittifaktan mı çıkacağı, partilerin ayrı bir aday mı çıkaracağı, ittifak sağlanırsa hangi partiden aday çıkarılacağı ve bu adayın kim olacağı konusu genel merkezinin vereceği karar. Biz kişisel olarak düşüncelerimizi genel merkeze ifade ettik. Elazığ gerçeklerini anlattık. Elazığ'da seçim kazanmanın yolunu ve yöntemini anlattık. Bu saatten sonra karar verici tek organ genel merkezdir" dedi."İddiamız bu dönem belediye başkanlığını almak"Verilen her kararın arkasında yer alarak görev alacaklarını vurgulayan Milletvekili Erol, "Akşam İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi buradaymış. Onunla da sohbet ettik. İYİ Parti'nin Elazığ belediye başkan adayını ittifak doğrultusunda istediğini bize belirtti. Genel merkezlerinin iradesinin bu yönde olduğu söyledi. Bizim genel merkezimizle bu hafta içi bir görüşme yapılacak. Burada ittifak adayının İYİ Partiden mi, Saadet Partisi veya CHP'den mi olacağı bu hafta içi netleşecek. Aday ismi geçen arkadaşlarımız da var. Bununla ilgili çok yorum yapmak istememem. Sonuçlanmadan bizim herhangi bir telaffuz yapmamız doğru değil. Ama iddiamız bu dönem belediye başkanlığını almak. Bu CHP'den, İYİ ve Saadet Partisinde de olsa veya ayrı ayrıda olsa bizim iddiamız budur. Milletvekilliği kampanya sürecinde yaşadığımız süreci bu süreçte de yürüteceğiz. Bunun bir siyasi rekabet, bir karşıtlık gerilim değil, seçimlerin nezaket kuralları içerisinde, Elazığ'ın sorunlarını çözmeye yönelik, yerel ihtiyaçlara yönelik, bu kentin değerine değer katmasına yönelik bir kampanya yürütülmesine katkı vereceğiz" diye konuştu.Siyasetin Türkiye'yi çok gerdiğini dile getiren Erol, "İnsanlar siyaset konuşurken, siyasetçilerle konuşurken, siyasetçiler kendi aralarında konuşurken, gerilim ve karşıtlık üzerinden yapılan siyasetten vatandaşlarımız gerçekten rahatsızlar. O yüzden Elazığ'da hizmet endeksine yönelik bir rekabeti yerel seçim kampanyasını kamuoyu ile paylaşacağız. Ama bu seçimde Elazığ'da AK Parti'den belediye başkanlığını almak konusunda iddialıyız. Alacak iddiayı ve inancı taşıyoruz. Elazığ siyaseten çok mağdur edilmiş bir kent. Tek taraflı bu güne kadar AK Parti'ye hep destek verdiği halde, siyaseten iktidar partisi tarafından gerekli öncelik ve hassasiyet gösterilerek Elazığ onore edilmemiş. Gerçekten bu konuda mağdur. İddia ediyorum, AK Parti Elazığ'da belediye başkanlığını kaybederse ilk bakanlar kurulu revizyonunda Elazığ kökenli birisini bakan yaparlar. Kayıp ettikleri siyasi gücü yeninden ele almak için buraya siyasi bir gücü vermeleri lazım. Elazığ'da AK Parti'nin seçimi kaybetmesi demek, Elazığ'ın faydasınadır. AK Parti yeniden onu almak için biriken ve çözülmeyen sorunları çözmekle karşı kaşıya kalacak. Elazığ siyasetin önem verecek"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ