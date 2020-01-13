Haberler » Güncel » CHP'li eski belediye başkanı Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak - Haber

CHP'li eski belediye başkanı Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak

Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak.

13.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:10CHP'li eski belediye başkanı Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak
Eski Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak.
Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla İzmir'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Oğuz'un avukatının müvekkili hakkındaki tutuklama kararına ilişkin yaptığı itirazı inceleyerek, tutuklama sebeplerinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.
(İHA)

İbrahim Burak Oğuz, Urla, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:54  İngiltere İran'dan büyükelçisinin gözaltına alınmasıyla ilgili özür talep edecek - Haber
19:53  İBB Meclis toplantısı yapıldı - Haber
19:52  BAHÇELİEVLER'DE BİR OTOMOBİLDE PATLAMA - Haber
19:52  Tarihi el yazması eserleri jandarmaya satmaya çalıştılar - Haber
19:51  Bahçelievler'de bir otomobilde patlama - Haber
19:32  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Haber
19:32  İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
13.01.2020 20:02:18