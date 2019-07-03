03.07.2019 02:11
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CHP'li eski Genel sekreter Şeref Bakşık 92 yaşında hayatını kaybetti

CHP

CHP'de İsmet İnönü döneminin son genel sekreteri olan, İzmir İl Başkanlığı, milletvekilliği görevlerinde de bulunan siyasetin önemli isimlerinden Şeref Bakşık, (92) bugün hayatını kaybetti.

CHP'de İsmet İnönü döneminin son genel sekreteri olan, İzmir İl Başkanlığı, milletvekilliği görevlerinde de bulunan siyasetin önemli isimlerinden Şeref Bakşık, (92) bugün hayatını kaybetti. Bakşık, Çarşamba günü düzenlenecek törenin ardından, defnedilecek.
Uzun yıllar CHP'de görev yapan, milletvekilliği, genel sekreterlik, cumhuriyet senatörlüğü ve il başkanlığı gibi görevlerde bulunan Şeref Bakşık, bugün Hatay'da bulunan evinde hayatını kaybetti. Bakşık'ın naaşı, Çarşamba Hatay Murat Reis Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


- İzmir
Kaynak: DHA
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