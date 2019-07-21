CHP'li eski vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacağına dair iddiayı yalandı

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Kocaeli eski Milletvekili Hurşit Güneş, Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alacağı iddialarını yalanladı. Güneş, yaptığı açıklamada "Benim için CHP bir siyasi partiden öte, bir tutku. Ben CHP'liyim ve sosyal demokratım" ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket ettiği iddia edilen Ali Babacan, yeni parti kuracağını belirterk kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmişti. Kulislerde CHPKocaeli eski Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş'in Ali Babacan'la ilgili attığı bir tweetin ardından "Acaba CHP eski milletvekili Prof.Dr. Hurşit Güneş, Babacan'ın partisine mi geçecek?" şeklinde iddialar ortaya çıkmıştı.

"BEN CHP'LİYİM VE SOSYAL DEMOKRATIM"

Prof. Dr. Hurşit Güneş, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklindeki yorumların ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. T24'ün haberine göre Güneş, şunları söyledi:

"Yahu, sırf CHP'ye oy vermek için 'İttifakta benim memleketim Kandıra'nın İYİ Parti'ye bırakılması gündeme gelince, elim CHP'den başka bir partiye gitmeyeceği için kaydımı İstanbul'a aldırmıştım' kaydını memleketinden İstanbul'a aldıran birisi, başka bir partiye geçer mi? Benim için CHP bir siyasi partiden öte, bir tutku. Ben CHP'liyim ve sosyal demokratım"

Prof. Dr. Hurşit Güneş

GÜNEŞ'İN ATTIĞI TWEET

Güneş'in Babacan ile ilgili iddialara sebep olan tweeti ise şöyleydi:

"Ali Babacan'ın parti kuracağı söyleniyor. Liderlik serüvenini şimdiden kestirmek güç. Ancak Babacan muhafazakar cephenin son dönemde yetiştirdiği en nitelikli ve birikimli siyasetçisidir. Siyasette çıta yükselecek, birçok mevcut ve potansiyel lider artık zorlanacaktır".

YENİ PARTİ İDDİASI: ALİ BABACAN

31 Mart seçimi öncesi başlayan yeni parti kulisleri, 23 Haziran'dan sonra daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğini aldığı iddia edilen Ali Babacan'ın, kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den istifa etmesi ise Ankara'da büyük yankı uyandırdı. Babacan, istifasından sonra yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demesi yeni parti iddialarını güçlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan ile bir araya gelmiş ve yeni parti girişimini konuşmuştu. Görüşmeye dair detayları paylaşan Erdoğan, "Kırgınım" demişti. Erdoğan'ın yeni parti girişimlerini "Sırtımızdan hançerlediler" diye de yorumladığı iddia edilmişti.