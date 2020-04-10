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İçişleri Bakanlığı, İBB ve ABB'den sonra bir CHP'li belediyenin daha yardım hesabını bloke etti

İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de hesaplarına bloke koyuldu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gerekçe gösterilerek belediyenin aşevi hesabı bloke edildi.

10.04.2020 07:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 07:46

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinin hesapları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gerekçe gösterilerek bloke edildi. Belediye, bloke kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİYLE BLOKE EDİLMİŞTİR"

Belediye'nin Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, "Kıymetli hemşehrilerimiz, tam 25 yıldır hayırseverlerin destekleriyle gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevi hesapları, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bloke edilmiştir. Bu sebeple aşevimizin banka hesaplarına para yatırmamanızı rica ederiz.Bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür eder, imkanlarımız dahilinde gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğimizi, kamuoyunun bilgisine sunarız!" ifadelerin kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelerinin Koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı bağış kampanyasının ardından İçişleri Bakanlığı genelge yayımlamış ve belediyelerin hesapları bloke edilmişti. Bu kapsamda İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarına bloke koyulmuştu. Genelgede belediyelerin bağış toplamasının yasaya uygun olmadığı ifade edilmişti. Ortak açıklama yapan büyükşehir belediye başkanları ise Belediyeler Kanunu'nda belediyelere bağış toplama imkanı verildiğini ve genelgenin yasaya aykırı olduğunu belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı, İBB ve ABB’den sonra bir CHP’li belediyenin daha yardım hesabını bloke etti
Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Güncel
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