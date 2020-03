CHP'li Fethi Açıkel: "Uçuşlar daha önce iptal edilmeliydi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, yeni tip koronavirüs (Kovid19) vakalarının artış gösterdiği New York'tan uçuşların iptalinde geç kalındığını öne sürdü.Açıkel yaptığı açıklamada, uçuşların daha önce iptal edilmesi gerektiğini savunarak, sadece son 2 günde New York'tan İstanbul'a yaklaşık 500 yolcunun geldiğini belirtti.Özellikle yakın dönemde gelen yolcuların hangi şartlarda kabul edildiğinin, karantina uygulanıp uygulanmadığının Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması gerektiğini vurgulayan Açıkel, uçuşların devam ettiği Washington'dan son 2 günde yaklaşık 200 yolcunun, Chicago'dan son bir günde yaklaşık 200 yolcunun, Moskova'dan son 3 günde yaklaşık 500 yolcunun, Hong Kong'tan ise bir günde yaklaşık 100 yolcunun İstanbul'a geldiği bilgisini verdi.Bu yolcuların da hangi şartlarda kabul edildiğinin bilinmediğini belirten Açıkel, yurt dışı uçuşlarını bugün kapatacak olan Rusya'dan aktarma yaparak, Türkiye'ye yakın dönemde gelen yolcuların da takip edilmesi gerektiğini ifade etti.ABD'den dönmek isteyen vatandaşların, devletin ilgili kurumlarının koordinasyonuyla planlı ve kontrollü bir şekilde yurda dönüşlerinin yapılmasının mümkün olduğunun altını çizen Açıkel, Türk Hava Yollarının (THY) bu olağanüstü süreçte kapasitesinin yüzde 85'ini kullanamadığının bilindiğini dile getirdi.THY'nin süreçten en çok etkilenen kurumlardan birisi olduğunu ve THY personelinin de büyük risk taşıdığını vurgulayan CHP'li Açıkel, vaka sayısının çok büyük bir artış gösterdiği ABD'den tarifeli uçuşların bir an önce tamamen durdurulmasının virüsün taşınma ihtimalini yavaşlatacağını ve bulaşma riskinin azaltılmasına katkı vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA