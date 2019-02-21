CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Malatya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe
seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Gökçe, bu kapsamda kent merkezinde otobüs turu atarak Malatyalıları selamladı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gökçe, daha sonra Fahri Kayahan
, Paşaköşkü, Kanalboyu, Kışla, Emeksiz, Sıtmapınarı, Sivas
Caddesi, ve İnönü Caddesinde vatandaş ve esnaflar ziyaret ederek seçimlerde destek istedi. - MALATYA
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Kaynak: İHA