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CHP'li Gürer: "Cumhuriyet döneminde Niğde'deki camilerin kapatıldığı iddiası doğru değil"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet döneminde Niğde'deki camilerin kapatıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

05.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:58CHP'li Gürer:
CHP Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet döneminde Niğde'deki camilerin kapatıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Gürer, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 86. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
Atatürk'ün 5 Şubat 1934 yılında Niğde'ye tren yolunu kullanarak geldiğini ve çok büyük bir coşkuyla karşılandığını hatırlatan Gürer, bu nedenle 5 Şubat gününün bütün Niğdeliler için ayrı bir anlamı olduğunu dile getirdi.
Cumhuriyet döneminde Niğde'deki camilerin kapatıldığına yönelik iddiaların zaman zaman gündeme geldiğini ifade eden Gürer, bu söylentilerin gerçekleri yansıtmadığını belirtti.
Niğde ile ilgili yazdığı bir kitabı gösteren Gürer, "Niğde'de 40'a yakın kilise vardı. Mübadele döneminde boş kalan kiliselerden bazıları camiye çevrildi. Dolayısıyla camilerin kapatıldığı iddiası doğru değil." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Niğde, Politika

Kaynak: AA

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