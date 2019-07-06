06.07.2019 11:19
Haberler» Güncel» Haber

CHP'li Gürsel Tekin fotoğraf paylaştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski bulundu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede jet ski bulunduğunu açıkladı. Tekin, envanterde kayıtlı olmadığını söylediği jet skiye ait fotoğrafı da paylaştı.

CHP'li Gürsel Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede jet ski bulunduğunu belirtti.

Jet skinin belediye envanterinde kayıtlı olmadığını, kime ait olduğunun ve neden alındığının anlaşılamadığını aktaran Tekin, "AK Parti zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede Jet Ski bulundu.

Jet Ski'nin belediye envanterinde kayıtlı olmadığı belirlendi. Kime ait olduğu, neden alındığı anlaşılamadı.

AKP zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur."

CHP'li Gürsel Tekin fotoğraf paylaştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski bulundu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:20   Ağrı'da Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi
12:20   7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi
12:20   Turizm merkezleri emniyetin "uçan gözü"nde
12:20   Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli
12:19   - Türklerden Tatlı Parasını Almayan Suriyeli İha'ya Konuştu
12:18   Ağrı'da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
12:18   ADANA 2 gün önce satın aldığı otomobile haciz kondu, sahibi sinir krizi geçirdi