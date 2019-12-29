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CHP'li Güvenir güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malazgirt İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir, yeniden başkan seçildi.

29.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:27 CHP'li Güvenir güven tazeledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir, yeniden başkan seçildi.

Parti binasında gerçekleştirilen kongreye, CHP İl Başkanı İsmail Adanur da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra faaliyet ve mali raporların okunarak ibraz edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi. Yeniden başkan seçilen CHP İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir, partisinin Malazgirt başta olmak üzere Muş'un birçok ilçesinde yıldızını parlattığını belirtti. CHP'nin çok daha yüksek oy oranına kavuşması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Güvenir, "Görev sürem boyunca partililerimden gördüğüm destek için teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Cumhuriyet Halk Partisi, İSMAİL ADANUR, Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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