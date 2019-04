CHP'li İmamoğlu'ndan, Anıtkabir'e Ziyaret (2)

Kaynak: DHA

KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ İstanbul 'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu Anıtkabir ziyareti ardından CHP Genel Merkezi'ne geçerek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. İmamoğlu'nun ziyaretinde, Ankara 'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan CHP'li Mansur Yavaş da yer aldı. İmamoğlu, daha sonra genel merkez önünde seçim otobüsünün üzerine çıkarak toplanan kalabalığa hitap etti.'BU TÜRKİYE'NİN HAYRINA BİR SANDIK'İmamoğlu, aday olduğunda önce Anıtkabir'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Çünkü şu anda tümüyle ideallerimizin yol yürüyüşümüzde bize ışık olacağını biliyoruz. Bunların temel dayanağının Cumhuriyet ilkeleri olduğunu biliyoruz. En büyük motivasyonumuz, bu ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olduğunu biliyoruz. Bu sandık Türkiye 'nin hayrına bir sandıktır. Bu sandığın kaybedeni yoktur ne Ankara ne de İstanbul'da" dedi.'BARIŞMA SEÇİMİ'31 Mart"ın bir uzlaşma seçimi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bu aynı zamanda barışma seçimidir. Barışmanın ötesinde sevgi ve saygıyla dayanışmanın seçimidir. Bugün itibarıyla partilerinden, yaşam biçimlerinden, verdikleri oydan dolayı birbirlerine selam vermeyen insanların artık selam verme seçimidir. Hem Mansur Yavaş hem ben bütün toplumu barıştırma konusunda tecrübelerimizi paylaşacağız. ve yerel yönetimde Türkiye'de çok büyük örneklere imza atacağız. Bu bir başlangıç anıdır. Coşkusunu yaşıyoruz; ama şunu belirtmek istiyorum. İş birliğine ihtiyacımız var. Kimsenin kalbini kırmadan, kimseyi incitmeden, kimseye nispet yapmadan kol kola omuz omuza bir millet olmayı güzel bir neslin yetişmesi konusunda iş birliği yapmanızı yürekten istiyorum. Her birinizin yol arkadaşlığına talibiz. İyi ki varsınız, hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN KENTİ KUCAKLAYACAKLARCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu'nun seçime girmeden önce ve kazandıktan sonra önce Anıtkabir'i ziyaret ettiğine vurgu yaparak, "Seçim sonrası iki başkanla birlikteyiz. Ekrem Başkanı biraz sonra İstanbul'a yolcu edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar bütün sandıkların başında milletvekili ve ilçe başkanlarımız bütün gün 24 saat boyunca görev başındalar. Sizin duyarlılıklarınızı, bizim duyarlılıklarımızı biliyorlar" dedi.Ayrımcılıktan yana olmadıkların ifade eden Kılıçdaroğlu, "İstanbullulara, Ankaralılara, Adanalılara, Mersinlilere seslenmek isterim. Bizim belediye başkanlarımız asla ve asla ayrımcılık yapmayacak, bütün kenti kucaklayacaklar. Şehirlerimizi, kazanılan illeri insan sevgisiyle yöneteceğiz. O kentlerde Allah'ın izni ve onların çalışmalarıyla hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Göreceksiniz her evde huzur olacak. Her evde bereket olacak. O güveni yaydığımız zaman şu gerçek ortaya çıkacak; bir yerde yerel yönetimde CHP'li belediye başkanı varsa bilin ki orada güzellik, kardeşlik, bayrak, vatan, insan sevgisi var."Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve seçimi kazanan diğer ilçe belediye başkanlarıyla birlikte kalabalığı selamladı.Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA,