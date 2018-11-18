CHP'li İnce' Den Milletvekili Bircan' In Ölümü ile İlgili Açıklama (Aktüel)

CHP
Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce
, partisinin Edirne
Milletvekili Erdin Bircan
için, "İlkeli, duruşu olan, geri adım atmasını bilmeyen yürekli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.
CHP eski Yalova Milletveklili Muharrem İnce, milletvekili Bircan'ın ölümünün ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina
Hastanesi'ne gitti. İnce, burada yakınlarına başsağlığı diledi. Çıkışta açıklamalarda bulunan İnce, "Bekledik, bir umut dedik 'inşallah kurtulacak' dedik. Başaramadı arkadaşımız. Hepimizin başı sağolsun. İlkeli, duruşu olan, geri adım atmasını bilmeyen yürekli bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüm" dedi. - Ankara
Yalova,Milletvekili,Cumhuriyet Halk Partisi
18 Kasım 2018 Pazar 12:15