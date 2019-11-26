CHP'li İnce'den, Turan ve Atilla'ya 8 kuruluşluk tazminat davası

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü yönündeki iddiaları nedeniyle, gazeteci Rahmi Turan hakkında 5, Talat Atilla hakkında ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. İnce, ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede her 2 isim içinde 'görevi kötüye kullanarak iftira ve hakaret' suçlarından soruşturma açılmasını talep etti.

Muharrem İnce, avukatı Mustafa Kemal Çiçek aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne verdiği dilekçesinde, davanın açılma nedeni, "Davalılar tarafından birlikte, eylemli olarak, iftira niteliğinde, mesnedi olmayan yalan bir haber yapmak sureti ile siyasi bir kimliğe sahip olan müvekkilimin, kişilik haklarına ve değer yargılarına alenen saldırmaları" şeklinde belirtildi. Gazeteci Turan'ın yalan bir habere imza attığı kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Türk kamuoyunu ve siyasi ortamı derinden sarsan bu yalan haber neticesinde, söz konusu davalı Rahmi Turan, kamuoyu baskısıyla, haber sonrası gittiği İngiltere'den ulusal yayınlara katılmak sureti ile bu haberde saraya giden kişinin müvekkilim Muharrem İnce olduğunu açıklamıştır. Davacı müvekkilimin, bu siyasi komplonun oluşumundan, basın ahlakı olan bir kısım ahlaklı yazarın, haberleştirme öncesinde, müvekkilime sorması neticesinde, süreç içerisinde muttali olması nedeni ile 'bu ahlaksız iddiayı kanıtlarsanız, kendimi Taksim Meydanı'nda yakarım' demiştir. Söz konusu davalı Rahmi Turan, bu ahlaksız kumpasın, kamuoyu nezdinde tepki alması ve vicdanları yaralaması neticesinde, kaynağını açıklamak zorunda kalmıştır. Davalı, haberi aynı zamanda Türk Time adlı haber sitesinin sahibi olan diğer davalı Talat Atilla'dan aldığını tüm görsel ve yazılı medya huzurunda kamuoyuna açıklamıştır. Netice itibari ile bazı mahvillerde hazırlanan, tümü ile hayal ürünü mesnetsiz bir kumpas hayata geçirilmiş ve 24 saati doldurmadan tüm ülke gündemini sarsmıştır. Davalılar dava konusu kumpas niteliğinde ki eylemleri ile 24 Haziran 2018 tarihinde icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak 15 milyon oy almış olan ve halkımız tarafından sevilen, sayılan davacı müvekkilimi, açıkça hedef almışlardır."

'İNCE'NİN KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİNİ AMAÇLADIĞI AÇIKÇA ORTADADIR'

Dava konusu haberin haksız ve hukuk kurallarına aykırı olduğu anlatılan dilekçede, "Eleştiri hakkını kullanan kişilerin özgür olması kadar sorumluluk bilinci ile davranmaları, yalan, iftira ve hakaret teşkil edecek nitelendirmelerden uzak durmaları da hukuk devleti ilkesinin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10/2'nci maddesinin gereğidir. Davalıların dava konusu haber ile açıkça hakaret etmeyi, aşağılamayı, müvekkil Sayın İnce'nin kişilik haklarının toplum katında zedelenmesini amaçladığı açıkça ortadadır. Yukarıda arz ve izah olunan ve re'sen göz önünde bulundurulacak hususlar çerçevesinde, davalı Rahmi Turan açısından 5 kuruş (0.05TL), diğer davalı Talat Atilla açısından 3 kuruş (0.03 TL) toplamda 8 Kuruş (0.08TL) manevi tazminatın davalılardan tahsiline, buna ek olarak davalının müvekkilimize yönelik saldırısının Borçlar Kanunu 58/2 gereğince kınanmasına ve bu kararın yayımlanmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesi müvekkil adına vekaleten talep olunur" denildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Avukat Çiçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rahmi Turan ve Talat Atila için suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Turan ve Atila için, görevlerini kötüye kullanarak Muharrem İnce'ye yönelik olarak iftira ve hakaret suçlarından dolayı, soruşturma başlatılarak kamu davasının açılması ve yargılama sonucunda şüphelilerin cezalandırılması istenildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,