CHP'li İnce, İstanbul Adaylığı İçin Sandık İsteğini Yineledi

CHP
'li Muharrem İnce
, Orhangazi
ilçesinde vatandaşlarla buluştu.
Cumhuriyet Alanı'ndan Hürriyet Mahallesi
'ne kadar yürüyen İnce, vatandaşlarla selamlaştı isteyenlerle fotoğraf çektirdi.
Bir kahvehanede vatandaşlara seslenen İnce, seçimin ciddi bir iş olduğunu, ucunu bırakmaya gelmeyeceğini söyledi.
"Seçim, son ana kadar, hatta sandıkların başında da ikna, iddia işidir." diyen İnce, son dakikaya kadar insanlara anlatmak gerekir" dedi.
İnce, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkinde, şunları kaydetti:
"CHP, örgütüne, üyelerine güvenmelidir. İstanbul'da 259 bin üyemiz var. Bu kadar kişi yanlış yapamaz. Ben hep söyledim, 'Sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun'. Ben bu lafımın arkasındayım. Genel merkez yöneticileri, kamuoyunda araştırmalar yapıyor. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Partiyi yönetenler, partinin tapusunu almaz. İki yıllığına yönetme yetkisini alır. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecek. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkarmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlık var ama sesimi çıkarmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkarma zamanı değil, çalışma zamanı."
İstanbul,Cumhuriyet Halk Partisi
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:34