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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce'den ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP eski milletvekillerinden Muharrem İnce ile görüştü. İnce, görüşme sonrası "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mi? CHP üyesiyim. Genel başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz" açıklamasını yaptı.

13.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi kabul etti. CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, iki isim, kurultay sürecini ve güncel konuları değerlendirdi. "Beştepe'ye giden CHP'li" tartışmaları sonrasında Kılıçdaroğlu'dan randevu talep eden İnce, bu hastanede tedavi gören annesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na bir kez daha iletmişti.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Görüşme sonrası kısa bir açiklama yapan İnce, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mi? CHP üyesiyim. Genel başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz" açıklamasını yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Muharrem İnce'den ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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