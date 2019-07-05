CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Melih Gökçek ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"BELEDİYENİN KAMERA SİSTEMİNİ EVİNE YERLEŞTİRMİŞ"

Demir, ANFA'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'e ihtarname gönderdiğini ve ihtarnamede, Ankara'da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan, ancak Gökçek'in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin 3 gün içinde iadesinin istendiğini ileri sürdü.

CHP'li Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"FLAŞ... FLAŞ: ANFA, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek'e ihtarname gönderdi.

İhtarnamede, Ankara'da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan, ancak Gökçek'in evine izinsiz kurulan güvenlik kamerası sisteminin 3 gün içinde iadesi istendi.

Bir insanın evinde bunlar neden olur:

6 adet Full HD Gece Görüşlü Kamera, 1 adet Ultra HD Nvr Kayıt Cihazı, 4 adet HD, 1 adet Switch, 150 metre NW Kablosu, 50 metre spiral boru, 4 adet Full HD 2'li Kamera Seti, 1 adet Pro Full HD 3'lü Kamera Seti, 1 adet kesintisiz güç kaynağı."

ANFA NEDİR?

ANFA, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, değişik sektörlerde halkın ihtiyacını daha iyi şekilde karşılamak için kurulmuş şirketlerden biridir.

ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. 06.05.1991 tarihinde Ankara Çankaya Mesnevi Sok. 27 numaralı adresinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BEL-KO Ltd. Şti. % 93 ve Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikaları A.Ş.'nin % 7 iştiraki ile 2.000.000.000 (ikimilyar) TL. sermayeli olarak kurulmuş olup, sermayesi 5.000.000.000.000 TL. (Beş Trilyon TL) çıkartılmıştır.

Şirket merkezi Ortaklar Kurulu'nun 29.05.1991 tarih 991/04 sayılı kararı ile adres İrfan Baştuğ Caddesi Altınpark olarak değiştirilmiştir (nakledilmiştir).

ANFA Ltd. Şti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan 11.09.1991 tarih ve 373 sayılı karariyle işletme protokolünde belirtilen ilgili hizmetleri yerine getirmektedir.

Şirket olarak gelirleri, park bünyesinde ve dışında bulunan işletmelerin kira gelirleri, İlave İşler Gelirleridir.

Şirketin giderleri ise; idari ve personel giderleri, mevcutların bakım-onarım giderleri ve ilave hizmetlerin gerektirdiği giderlerdir.