CHP'li Kadınlar: Listeler İçimize Sinmedi

Kaynak: DHA

CHP'nin İzmir'deki belediye meclis üyesi aday listelerine hem kadın kollarından hem de gençlik kollarından itiraz geldi. Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Nurşen Balcı, yüzde 33 cinsiyet kotasına uyulmadığını belirterek, "Bu listeler içimize sinmedi. İtiraz edeceğiz" dedi. Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Uyan da gerekli itirazları yapacaklarını söyledi.İzmir'de belediye meclis üyesi aday listeleri CHP'de kadınları ve gençleri memnun etmedi. Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Nurşen Balcı, bazı ilçelerde yüzde 33 cinsiyet kotasına uyulmadığı için itiraz edeceklerini söyledi. Nurşen Balcı, "İlçe kadın kolları başkanlarına yazı yazdım. Cinsiyet kotasına uyulmayan ilçeler var" dedi. Listelerin kadınların içine sinmediğini kaydeden Nurşen Balcı, "İçimize sinmedi. Gerçekten kadın örgütünün emeğinin yeteri kadar değerlendirildiğini düşünmüyoruz. Biz her zaman alanlardayız, çalışmalarımızı her zaman sürdüreceğiz ama kadınlara gerekli desteğin verildiğini düşünmüyorum" diye konuştu.Kadınların haklarını alamadıklarını savunan Balcı, "Üzüldük bu duruma. Hepimizde kadın duyarlılığı var. Cumhuriyet değerlerine hepimiz sonuna kadar inandık, hepimiz sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Şu an için seçimlere odaklanacağız. Ama seçimlerin ardından artık kadınların listelerde yeteri kadar olmamasının, kadın emeğinin yeteri kadar olmamasının mücadelesini yapmak zorundayız" dedi. Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve tüzükten gelen haklarını kullanacaklarını vurgulayan Balcı, ilçe kadın kolları aracılığı ile ilçe seçim kurullarına gerekli itirazları yapacaklarını belirtti.GENÇLER DE LİSTELERE İTİRAZ EDECEKCHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan'dan da benzer tepki geldi. Ozan Uyan, hazırlanan meclis üyesi aday listelerinde yüzde 20 olan gençlik kotasına bazı ilçelerde uyulduğunu, bazılarında ise uyulmadığını söyledi. Gençlerin hakkını savunmak için gerekli itirazları yapacaklarını belirten Uyan, "Gençlerin CHP'de emeği ve alınteri var. Bizim emeğimizin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz. Haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.- İzmir