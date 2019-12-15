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CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda "Las Tesis" eylemi

Şili'deki kadınlar tarafından gerçekleştirilen Las Tesis danslı protestosu Meclis'e taşındı. CHP'li kadın milletvekilleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Las Tesis ile protesto etti. Kadın vekillerin bu protestosu sosyal medyada da gündem oldu.

15.12.2019 00:43 | Son Güncelleme: 15.12.2019 00:46

TBMM Genel Kurulunda Sağlık, İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları 2020 bütçeleri ve 2018 Kesin Hesapları görüşmeleri sırasında CHP kadın milletvekilleri eylem gerçekleştirdi.

CHP İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, söz alarak, " 'de başlayan ve kadına şiddete dikkat çekmek için yapılan dans 'Las Tesis' var. Kadın milletvekilleri olarak, 'Ataergil bir yargıç, kadın olmak suçumuz, çektiğiniz cezalar, seyrettiğiniz şiddet, suç bende değil ne giydiysem, her neredeysem suç bende değil, her neredeysem, ne içtiysem suç bende değil, öldüren senin, polis, hakim, devlet direnen kadınlar, asla yalnız yürümeyeceksin. Bu eylemi yapmak istiyoruz, Sayın Bakan" ifadelerini kullandı.

VEKİLLER MOR FULAR TAKTI

Kadın vekiller mor fular takarken arka sıralarda oturan CHP'li vekillerin ellerinde cinayete kurban giden kadınların resimlerinin olduğu da görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TBMM Genel Kurulunda Sağlık, İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları 2020 bütçeleri ve 2018 Kesin Hesapları görüşmeleri sırasında CHP kadın milletvekillerinin gerçekleştirdiğieylem sosyal medyada da çokça konuşuldu. "#AslaYalnızYürümeyeceksin" etiketi ile kadın vekillerin yaptığı eylem Twitter'da da gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy'de kadınlar, Şili'deki hemcinslerinin yaptığı ve dünyaya yayılan dans protestosu 'Las Tesis'in benzerini gerçekleştirmek için toplanmış, polisin müdahalesi sonucu 7 kadın gözaltına alınmıştı.

CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda

Cumhuriyet Halk Partisi, Şili, Politika, Güncel


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