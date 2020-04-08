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CHP'li Karabıyık: "Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadınlara yönelik işlenen suçlarda infaz indiriminin olmaması gerektiğini belirtti.

08.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:16
CHP'li Karabıyık:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadınlara yönelik işlenen suçlarda infaz indiriminin olmaması gerektiğini belirtti.
Karabıyık, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında yaptığı yazılı açıklamada, infaz düzenlemesi teklifinde eşe karşı işlenen suçların "kasten yaralama" suçu sayılması durumunda, cezanın infazında indirim yapılması riskinin bulunduğuna dikkati çekti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranının yüzde 39,3 olduğu bilgisini paylaşan Karabıyık, yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda yaralanan kadınların oranının yüzde 25, yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranının ise yüzde 48,5 olduğunu kaydetti.
Karabıyık, tüm bu oranların, Türkiye'de kadına şiddetin ulaştığı boyutu gösterdiğini vurguladı.
"Tahliye şartları kolaylaştırılmamalı"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede cezaevlerindeki duruma da değinen Karabıyık, acilen önlem alınması çağrısında bulundu.
İnfaz düzenlemesinin "Cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten öldürme, terör, kadına şiddet hariç olacak" diyerek duyurulduğunu belirten Karabıyık, "Türk Ceza Kanunu'nda 'kadına şiddet suçu' olarak bir suç tanımı bulunmaması nedeniyle eşe karşı işlenen suçların 'kasten yaralama' suçu sayıldığı durumlar da düzenleme kapsamına girecek ve cezalarının infazında indirim yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.
Karabıyık, "Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı, tahliye şartları kolaylaştırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Lale Karabıyık, Politika
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Haberler ›› Politika ››CHP'li Karabıyık: 'Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı' - Haberler

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