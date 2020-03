CHP'li Karabıyık'tan "emekli maaşı" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Düşük emekli maaşları nedeniyle geçimini sağlayamayan emekliler, evini geçindirebilmek için emeklilikten sonra da çalışıyor." ifadesini kullandı.Karabıyık, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun 2019 itibarıyla 7 milyon 550 bin 727 kişi olduğunu belirtti.Ülkede her 100 kişiden 9'unun 65 yaşın üzerinde olduğuna dikkati çeken Karabıyık, "65 yaş üzeri vatandaşlarımıza koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi ancak bu noktada geçim sıkıntısı nedeniyle emeklilerin üçte birinin tekrar çalışmaya ihtiyaç duyduğu unutuldu." değerlendirmesini yaptı.Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden ya da iş arayan vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını aktaran Karabıyık, şöyle devam etti:"2019 yılı itibarıyla 65 yaş üstü 850 bin kişi istihdamda. Emeklilerin bir kısmı kendi hesabına çalışıyor, bir kısmı işveren, bir kısmı ise başkasının hesabına çalışıyor. TÜİK verilerine göre 65 yaş üzerindeki 142 bin yurttaş ücretli çalışıyor yani her gün işe gitmek zorunda. 5 yıl önce 80 bin olan ücretli çalışan 65 yaş üstü vatandaşların sayısı, 5 yılda yüzde 77,5 arttı."Karabıyık, 2020 Şubat itibarıyla 65 yaş üstü vatandaşlardan 9 bin 487'sinin İŞKUR'a kayıtlı olduğunu ve iş aradığını belirtti. Her üç emekliden birinin kira ve faturaların ödenmesi, market ve pazar alışverişinin yapılabilmesi için çalıştığını ifade eden Karabıyık, elektrik, doğal gaz, benzin ve temel gıda fiyatlarına yapılan zamların da dar gelirliyi iyice zora soktuğunu savundu.Bu durumun geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü kaydeden Karabıyık, "Alım gücü düşen emeklinin ocağında tencere kaynamaz oldu. Emeklilerin milli gelirden aldığı pay da yıllar içinde giderek azaldı. Düşük emekli maaşları nedeniyle geçimini sağlayamayan emekliler, evini geçindirebilmek için emeklilikten sonra da çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA